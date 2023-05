Anuel le pidió perdón a Karol G con un cartel en su concierto: ‘reina, ya basta”

Anuel y Karol G terminaron en el 2021, luego de dos años de relación. La pareja se mostraba muy enamorada por eso, para sus fanáticos fue toda una sorpresa su ruptura.

Te puede interesar: Video: Piqué y Clara Chía reaccionaron a ‘Acróstico’, la nueva canción de Shakira

El rapero Anuel AA causó especulaciones entre sus seguidores por usar ropa de Karol G, su exnovia con quien terminó hace más de un año. Fotografía por: Instagram

A los pocos meses, el boricua confirmó su noviazgo con ‘Yailin, la más viral’, pero, desde el comienzo, los internautas aseguraban que el artista solo quería olvidar a ‘La Bichota’. No obstante, él aseguraba que su historia con la paisa ya era tema del pasado porque estaba muy enamorado de la dominicana con quien, de hecho, se casó hace un año y con quien tenía muchos planes.

Más noticias de Anuel Video: extraño “ritual” de Anuel antes de iniciar un concierto enciende las redes Anuel AA, ex de Karol G y Yailin, fue captado haciendo curiosos movimientos con su cuerpo antes de una de sus presentaciones en Venezuela. Leer aquí: Video: extraño “ritual” de Anuel antes de iniciar un concierto enciende las redes Anuel y Yailin: “lujos” que el ex de Karol G pagó en el nacimiento de Cattleya Aunque Anuel y Yailin se separaron, el artista, ex de Karol G, quiso sorprenderla con una lista de “lujos” el día del nacimiento de su hija Cattleya. Leer aquí: Anuel y Yailin: “lujos” que el ex de Karol G pagó en el nacimiento de Cattleya

Anuel y Yailin se separaron

A comienzos de este año, se comenzó a rumorar en redes sociales que el puertorriqueño y su esposa Yailin estaban atravesando una crisis matrimonial, al parecer, por una supuesta infidelidad por parte del cantante. El 13 de febrero, el mismo artista confirmó la noticia. “Yailin es la madre de mi hija (…) No estoy con ella, pero sigue siendo la madre de mi hija”.

Anuel no olvida a Karol G

Luego de la separación de Yailin, el artista ha estado enviándole mensajes a Karol G durante sus conciertos e incluso por las redes sociales. Por lo visto, quisiera que la antioqueña le diera otra oportunidad porque todavía la quiere, pero hasta el momento, la intérprete de TQG, no le ha contestado ninguna de sus indirectas.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Una de las más recientes dedicatorias que le hizo el boricua a la colombiana fue su canción Mejor que yo, en cuya letra le dice: “desde hace tiempo que no nos comemo’, ya tienes novio, te echo de meno’, él l no te entiende como yo te entiendo… Mejor que yo él nunca va a ser, no, ni anotando mis truquito’ en un papel”.

¿Qué le dijo Anuel a Karol G?

En redes sociales, algunos internautas creían que Anuel no volvería a hacerle dedicatorias a Karol G; sin embargo, una vez más, durante un concierto, volvió a mencionarla, esta vez enviándole un mensaje más directo luego de pedirle perdón por todo lo que ha ocurrido durante las últimas semanas.

Todo ocurrió porque uno de los espectadores del show llevó un cartel que decía “perdónalo, bebecita”, y que estaba acompañado de varias fotografías de los dos artistas. Posteriormente, el reguetonero lo tomó en sus manos y mostrándolo al público aprovechó para enviarle un mensaje a la cantante paisa. “Reina te están hablando, pero ya basta, demuéstrale al mundo que se necesita es paz”, dijo entre risas.

Los comentarios, por supuesto, no se han hecho esperar, luego de que el video se hiciera viral en las diferentes redes sociales. “Pobrecita Yailin lo que debe sentir”, “ya debería superarla”, “lo que se bota no se recoge”, “qué pereza ese hombre”, “el tipo lo único que quiere es popularidad”.