Flaca ‘explotó’ en el ‘Desafío’ por actitud de Juli: “no vinimos acá a modelar”

Los ánimos en el Desafío The Box están cada vez más tensos. En las últimas emisiones algunos de los participantes han demostrado sus inconformidades no solo por su desempeño en el campo de juego, sino también por sus formas de ser.

Recientemente, Juli, del equipo Beta, y Guajira, de Gamma, tuvieron una fuerte diferencia durante el ‘Desafío de sentencia y bienestar’. Las deportistas se dijeron todo lo que pensaban generando mucha tensión entre los dos equipos.

¿Qué pasó con la Flaca y Juli en el ‘Desafío The Box’?

Ahora, en el más reciente capítulo, los participantes se enfrentaron en el box rojo para el ‘Desafío de sentencia y castigo’. Durante una dura prueba de contacto, Alpha iba liderando el marcador y para poder completar los ocho puntos que necesitaban, el equipo morado se alió con Gamma.

En medio de la prueba, Juli, de la casa azul, y Flaca, de la naranja, tuvieron una fuerte discusión. “Ahí parada como una princesa. Esto es pa’ meterle”, le reclamó muy molesta la concursante de Gamma a su compañera. Enseguida, la también modelo webcam, le contestó: “¡Ja! Como una princesa y no me podían quitar de ahí”.

El tono siguió subiendo y al terminar la prueba, Andrea Serna las cuestionó sobre lo que estaba ocurriendo. “Estaban diciendo ambos equipos que yo estaba ahí, esperando a que ellas corrieran la pelota para yo hacer el punto, pero a mí parecer no fue así, yo estoy concentrada en mi juego”, dijo Juli.

Por su parte, Flaca le contestó: “no vinimos acá a modelar ni a jugar con muñequitas. Esto es un box de contacto, no entiendo porque se quedan paradas. Vinimos acá a darlo todo, no vinimos a pararse a que la otra haga los puntos. Cada vez que vamos a algo de contacto las chicas de Beta se quedan paradas, vamos a un lodo y todas salen limpias, van es a pararse y a que lo luchemos entre Alpha y Gamma. ¿Juli, qué es eso? Tengo mucha rabia, pero si vamos a seguir así entonces no vamos a hacer nada”, dijo.

Juli aprovechó para volver a hablar y aclarar que todo se trata de una estrategia de su equipo. “Si todos lo ven de esa manera, es totalmente respetable. El box es de contacto, hay que ser estratégicos e inteligentes, pero no vemos la necesidad de irnos a matarnos, a lesionarnos, lo vemos de otra manera. Todo es estrategia. Yo acá no vine a jugar con muñequitos y lo he demostrado en todas las pruebas”.