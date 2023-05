Juli reaccionó al coqueteo de Rapelo con Aleja en el ‘Desafío The Box’. ¿Celos?

Las últimas pruebas en el Desafío The Box han estado “candentes”. Alpha, Beta y Gamma han dejado todo en el campo de juego para no ir a ‘Playa baja’ y por supuesto, para ganar más dinero y acercarse a la final.

Te puede interesar: Matías Mier y su novia Valentina Rendón publican su primer video dándose un beso

No han faltado las discusiones entre algunos de los participantes por algunas diferencias que han tenido por su desempeño durante las pruebas y también por algunas de sus actitudes.

Más noticias del 'Desafío The Box' Fotos: Guajira, del ‘Desafío The Box’ y su impresionante cambio físico Kelly Ríos, mejor conocida como Guajira, integrante del equipo Gamma del ‘Desafío The Box’, ahora luce completamente diferente. Así se veía hace un tiempo. ¡Qué cambio! Leer aquí: Fotos: Guajira, del ‘Desafío The Box’ y su impresionante cambio físico Guajira del ‘Desafío The Box’: “no hay nadie más doble cara y tramposa que Juli” Las participantes de Gamma y Beta tuvieron una fuerte discusión y se dijeron todo lo que pensaban al finalizar la prueba del ‘Desafío de Sentencia y bienestar’. Leer aquí: Guajira del ‘Desafío The Box’: “no hay nadie más doble cara y tramposa que Juli”

¿Triángulo amoroso en el ‘Desafío The Box’?

Desde el comienzo de la competencia, se pudo evidenciar que Juli y Rapelo tuvieron un acercamiento, tipo coqueteo, cuando pertenecían al mismo equipo. Los participantes dormían juntos y aunque en ningún momento confirmaron algún romance, sí fueron muy evidentes en demostrar que sentían algo especial.

Cuando hubo la fusión, Juli pasó a Beta y Rapelo quedó en Alpha. Desde entonces, aunque han estado separados, han continuado con sus actitudes románticas dentro de la competencia.

No obstante, de unos días para acá, Aleja, también de la casa morada, comenzó a coquetearle a su compañero, aprovechando que la integrante de Beta ya no estaba para dormir con él. “Me fijaba que tu atención era full Juli, por eso te pregunté que si tú sentías algo como una atracción, porque para mí y para muchos se ve así”, le dijo mientras estaban acostados en una cama, a lo que él le contestó: “la verdad me gusta mucho como es ella y su físico, pero hasta ahí”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Luego, Aleja le confesó que había sentido algo por él: “en algún momento pasó algo, no sé, en un momento que yo te abracé y dije ‘uy no, chao pescao’. Enseguida, lo invitó cuando salgan de la competencia a visitarla en su casa. “Vivo sola, las puertas están abiertas, si no tienes dónde quedarte”. El coqueteo se intensificó cuando el concursante dijo: “te gusta montar la pierna y a mí me gusta el arrunchis”.

Reacción de Juli al enterarse de los coqueteos de Rapelo y Aleja

En el más reciente capítulo, Andrea Serna le preguntó a Aleja: “Ustedes tienen una fortuna en Alpha y es que todavía pueden tener compañero en la cama para estas noches frías ¿Cómo están repartidos hoy en día?”.

En medio de risas, la participante contestó: “JP está con Sensei. Yo normalmente duermo con Dani, pero a veces varío con Rapelo. Ha sido un poco variado. Anoche fue Dani con Vale y yo con Rapelo, y el resto igual”.

Inmediatamente, Juli, quien estaba escuchando, quedó sorprendida, pero no medió ninguna palabra. A juzgar por su cara, no le gustó que Rapelo esté durmiendo con Aleja. El participante quedó al descubierto y trató de taparse su rostro.