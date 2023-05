Guajira del ‘Desafío The Box’: “no hay nadie más doble cara y tramposa que Juli”

Cada vez, el Desafío The Box se pone mejor. Los participantes se encuentran a punto de una próxima fusión, por lo que cada equipo está atento a las estrategias para conservar su puesto en la ‘Ciudad de las cajas’

El capítulo de hoy comenzó con Beta pasando una noche lluviosa en ‘Playa baja’. Al otro día analizaron cómo fue la experiencia y se propusieron entregar todo para ganar la próxima prueba. “Por momentos lo coge a uno esa ‘depre’, esa incertidumbre de saber si mi familia está bien”, dijo Escudero.

En Gamma, Kaboom animó a Matheus a seguir luchando pese a las adversidades de la vida; de hecho, aprovechó para recordar por todo lo que ha tenido que pasar: “tengo tiros, puñaladas encima. He robado, he recogido de la basura, pero yo quise cambiar mi vida, toda mi familia viene de la humildad, de la pobreza, ellos me enseñaron a luchar”, dijo.

Como todas las veces, Andrea Serna apareció en la pantalla y les preguntó a los de Beta cómo habían pasado la noche. “Yo había pasado acá en ‘Playa baja’, pero no en una noche con lluvia, un poco complicado”, dijo Kate. El equipo completo se arrepintió de no pagar el arriendo que costaba 20 millones de pesos.

En Alpha bromearon realizando un “ritual” con una tanga para que el rendimiento de JP fuera mejor.

Desafío de sentencia y bienestar

La prueba del día 34 en la ‘Ciudad de las cajas’ consistía en luchar por adquirir el bienestar: “los equipos que no están en ‘Playa baja’ compiten por conservar sus comodidades y los que están allá por ese kit”, dijo la presentadora.

Dos hombres y dos mujeres de cada equipo llegaron al box amarillo. Si Gamma ganaba obtendría automáticamente el título de los mejores del ciclo. Dos hombres y dos mujeres de cada equipo llegaron al box amarillo. Si Gamma ganaba obtendría automáticamente el título de los mejores del ciclo. Finalmente, fue Beta quien se llevó el primer lugar.

¿Qué pasó con Guajira y Juli en el ‘Desafío The Box’?

En medio de la prueba, Guajira, de Gamma, y Beta, de Alpha, tuvieron una fuerte discusión y se trataron de tramposas, todo porque la integrante de la casa naranja trató de impedir que el equipo azul avanzara. “La patética de Juli diciéndome tramposa”, dijo Guajira; Juli respondió: “ella reflejando sus acciones, a mí me pareció falta de ética. Ella maneja una doble moral terrible”.

Andrea Serna les preguntó qué fue lo que pasó entre ellas. “Sí me pareció un acto poco ético de una atleta y una deportista por solo maldad tratando de atrasarnos para no pasar. Me parece algo doble moral la que maneja mi compañera Guajira. Se lo digo con todo el respeto y el cariño. Me pareció inmaduro e infantil”.

Evidentemente molesta, la participante de Gamma respondió: “todo lo que hago siempre va a ser en pro de mi equipo. No hay nadie más doble cara y tramposa que Juli. Yo siempre juego limpio... Colombia sabe cómo es ella”.