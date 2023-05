¿Qué le pasó a Andrea Valdiri y por qué terminó en urgencias?: “tengo horrible”

Generalmente, Andrea Valdiri suele publicar en su cuenta de Instagram donde tiene 9 millones de seguidores, muchos detalles de su entorno personal y profesional. La barranquillera es una de las generadoras de contenido más activas y comentadas del país y casi todo lo que publica termina convirtiéndose en tendencia.

Andrea Valdiri. Fotografía por: Instagram

El tema más frecuente durante los últimos meses ha sido el problema legal que enfrentó con Lowe León, su expareja, por la paternidad de Adhara, la hija que tuvieron en común. En una reciente entrevista con La Red, el cantante explicó lo que, según él, ocurrió. “Eso quedó en manos de los abogados. Nos tocó ir de notaria en notaria, para ver en donde estaba registrada la bebé, y fue un proceso que llevó tiempo, hasta que dimos en dónde estaba el registro de la niña y con eso pudimos empezar el proceso legal… Esto no se le hace a un ser humano, yo guardo resentimientos en mi corazón, pero yo lo único que no quiero es que mi hija crezca y que lleve una información errada. Qué corazón voy a tener yo para negar a mi hija”, dijo. Por ahora, ‘La Valdiri’ no se ha manifestado al respecto.

¿Por qué Andrea Valdiri fue hospitalizada?

La también bailarina publicó unas historias contando que se dirigía a un centro médico porque había sufrido una herida en una de sus extremidades. “Les voy a contar lo que estoy haciendo en este momento porque ayer en la noche yo me fui a acostar en mi cama y sentí que algo me picó en el pie, lo tengo horrible. Voy ahora para la clínica con mi mamá para que me revisen qué carajo fue lo que me picó porque me arde, parece un sapo el pie, es como si me hubiese tatuado el tobillo”, dijo.

Luego, la artista apareció en un cuarto de hospital, sentada en una camilla, y allí reveló que no se imaginaba que fuera “grave”, pero que la terminaron pasando a una habitación mientras le hacían los chequeos correspondientes porque, al parecer, se trataba de una picadura de un alacrán. “Yo no soy doctora ni mucho menos, pero eso no parece un mosquito, ni garrapata, eso parece una picadura de un alacrán, no pensé que la vaina fuera tan delicada… Soy alérgica a los alacranes, fuera de mi vida, no los tolero”, dijo.

Por ahora, la esposa de Felipe Saruma no ha vuelto a aparecer en sus redes sociales para contar qué fue lo que le ocurrió exactamente. Pese al dolor que sentía, Andrea se mostró muy alegre.