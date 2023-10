Pipe Bueno enfrentó a Amparo Grisales por críticas a su ropa en ‘Yo me llamo’

Un nuevo capítulo de Yo me llamo causó sorpresa entre los televidentes, pues Pipe Bueno y Amparo Grisales se enfrentaron en una acalorada discusión que no pasó desapercibida en redes sociales, donde muchos opinaron al respecto.

Te puede interesar: Mateo Carvajal cancela el matrimonio con su novia, Stephanie Ruiz ¿Qué pasó?

Esta fue la 'pinta' que desató el confrontamiento entre Pipe Bueno y Amparo Grisales en 'Yo me llamo' Fotografía por: Captura de pantalla Caracol Televisión

¿Qué pasó entre Pipe Bueno y Amparo Grisales en ‘Yo me llamo’?

Todo ocurrió tras la presentación del doble de Jessi Uribe, quien llegó al ‘templo de la imitación’ con unos pantalones bastante ajustados, tal y como suele usarlos el artista original.

Y aunque el concursante aseguró que ha bajado de peso para convertirse en el émulo perfecto, ‘La diva de Colombia’ no vio la reducción por ningún lago: “Yo no veo que haya bajado de peso, lo veo es como forrado... como fajado”.

Fue entonces cuando Amparo Grisales dijo que, en algunas ocasiones, ha visto a Pipe Bueno usar ese mismo tipo de pantalón. Sin embargo, al detallar la pinta de su compañero quedó decepcionada, pues no se había dado cuenta que estaba en botas blancas y pantaloneta.

“Es que no lo vi cuando desfiló, solo me fijé del torso para arriba (...) ¡Ay no! Esa pinta en un hombre no me parece, y menos esas boticas”, aseveró la manizaleña de 67 años, tras lo cual el caleño le contestó: “La moda no incomoda, por eso Ryan Castro, quien es un representante de la juventud, vino mucho así en pantaloneta ¡Para los gustos los colores!”.

El tono entre Amparo Grisales y Pipe Bueno fue subiendo

La respuesta del intérprete de Te hubieras ido antes no fue bien recibida por la reconocida actriz, quien sugirió que la elección de su ropa “no tiene nada que ver con la juventud”, sino que le habría faltado “buen gusto”.

“El buen gusto es lo que tiene que ver. No tiene nada que ver la juventud ni la edad, ni tampoco que me eches vainazos ¡Muy feo, mi amor! Los hombres también deben empezar a ponerse zapatos bonitos ¿Qué pasa con el glamur? (...) Tenemos que volver a como estábamos antes de la pandemia, cuando había glamour. Ahora uno ve a las azafatas en tenis y a los caballeros de corbata con tenis, o en las entrevistas de las alfombras rojas a todos con tenis ¿Qué les pasa? ¡Volvamos a la elegancia! ¡Tiene que ser bonito a la vista y la vista es horrible!”, agregó la jurado de Yo me llamo.

Te puede interesar: Nanis Ochoa y Juan Pablo Navarrete terminaron su relación: “Me duele mi hija”

Tras escuchar a Amparo Grisales, Pipe Bueno concluyó el fuerte cruce de mensajes con unas palabras que fueron aplaudidas por el público presente en el escenario: “¿Y es que acaso debo estar elegante? Llevas conmigo no sé cuántos programas, en los que me visto distinto, y te parece que yo no soy elegante ¡Es que hoy no estoy elegante! Hoy estoy chimba y juvenil porque así me gusta estar y estoy feliz así ¡Es como si no me hubieras visto en todos los programas!”.