Imitadora de Shakira en ‘Yo me llamo’ impactó a los jurados: “es tan perfecta”

Una nueva noche emocionante vivieron los fanáticos del programa de imitación del Canal Caracol, Yo me llamo. La competencia está cada vez más apretada, y el nivel que ahora tienen los concursantes hace que sea más, capítulo a capítulo, escoger al doble perfecto. En la transmisión del jueves 26 de octubre, los artistas que le dan vida a Vicente Fernández, Celia Cruz, Ángela Aguilar, Elvis Crespo, Miguel Bosé y Shakira.

Aunque todos los intérpretes sorprendieron al público y al panel de jurados con sus espectáculos en el ‘templo de la imitación’, la joven que se pone bajo la piel de la cantante barranquillera sorprendió a Symphony, la inteligencia artificial que se sumó a esta temporada de Yo me llamo para ayudar a escoger al mejor competidor.

Imitadora de Shakira en ‘Yo me llamo’ cantó Loba

Para el robot, la imitadora de la cantante colombiana fue la mejor de la noche. Su interpretación de la canción Loba, según los jurados, fue ‘impresionante. “Todavía estoy erizada, Shaki, por todos lados, estoy como un gato. Yo no sé si, de verdad, nos están engañando y trajeron a Shakira. Qué talento tan impresionante (...) se me hace agua la boca, de verdad, es tan perfecta. Me encanta Mi Shaki, tu expresión corporal como bailarina, eres como Shakira. Como mueves el vientre, como mueves el torso, como mueves tus caderas. Shaki, te felicito, te lleno de amor, te lleno de besos, te lleno de abrazos. Hermosa”, dijo ‘la diva de Colombia’.

Pipe Bueno, por su parte, admiró la ropa de la imitadora, pues eran las mismas prendas que en alguna ocasión utilizó Shakira para cantar el tema en uno de sus conciertos: una camiseta negra con el estampado de un tigre en el pecho y un pantalón con transparencias.

César Escola confesó que como jurados tienen el reto de encontrar las falencias de los concursantes para corregirlos y, en el camino, ir escogiendo a quienes se quedan y se van de la competencia, y reveló que, teniendo en cuenta su tarea como juez, no había encontrado nada malo en la presentación de ‘Yo me llamo Shakira’. El músico argentino, sin embargo, si le encargó una misión a la joven artista: “Sigue sorprendiéndonos de esa manera”.

Gracias a su desempeño, Shakira fue premiada con la oportunidad de escoger una de las pequeñas estatuas que se ubican en la parte de atrás de la mesa de los jurados del set de grabación del programa. Cada busto, que tiene tallada la cara de cada uno de los participantes que han pasado por la competencia, tiene en su interior bonos de dinero con millonarias cantidades.

La imitadora escogió la estatuilla de Elvis Crespo, concursante con el que actualmente tiene una relación amorosa. Dentro del contenedor había un premio de 15 millones de pesos.