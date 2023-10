Mateo Carvajal cancela el matrimonio con su novia, Stephanie Ruiz, ¿qué pasó?

El pasado 2 de febrero, luego de su controversial salida de Survivor, la isla de los famosos, reality de supervivencia al que renunció después de dos capítulos, Mateo Carvajal fue invitado a Buen día Colombia, programa matutino del Canal RCN, para hablar de su corta participación y, por supuesto, de otros detalles de su vida personal y profesional.

El paisa asistió a la entrevista acompañado de su novia, la modelo antioqueña Stephanie Ruiz, con quien lleva cerca de tres años de relación.

Puedes leer: Carolina Cruz se enfrentó a quienes llaman “mantenido” a su novio Jamil Farah

Propuesta de matrimonio de Mateo Carvajal a su novia

De rodillas y con un anillo de compromiso en la mano, el deportista y generador de contenido sorprendió a su novia y a los televidentes. “Quiero pasar el resto de mis días contigo, esto es una señal de compromiso que quiero hacerte porque te amo, te respeto mucho y lo demás te lo digo en casa”, se oyó decir a Mateo durante la emisión del matutino del canal RCN.

Mateo Carvajal le pidió matrimonio a su novia en vivo en “Buen día Colombia” Fotografía por: Buen día, Colombia

Mateo Carvajal reveló que no se casará con su novia

Pese a la propuesta de matrimonio realizada hace ocho meses, hace unos días, en medio de una entrevista concedida a Lo Sé Todo Colombia, señaló que por el momento no hay planes de boda, noticia que generó asombro entre los televidentes y cibernautas, quienes pensaban que el paisa se encontraba ad-portas de contraer nupcias.

“No, eso no. Hay que conocernos un poquito más (…) Planes de boda no, todavía no. Estamos pensando en construir cada uno desde lo que hacemos. Planteamos tener estabilidad en muchas cosas”, afirmó.

Te puede interesar: Imitadora de Shakira en ‘Yo me llamo’ impactó a los jurados: “es tan perfecta”

“Lo que pasa es que es un hombre que le falta mucho por madurar aún”, “Ahora entiendo a Melina …”, “Respuesta típica de un inmaduro y guache como él”, “Muy Niño y sí. Responsabilidad afectiva, por eso Melina salió corriendo de allí” y “Defectivamente, cuando una se cuadra un hombre, eso es lo que una busca, UN HOMBRE, no un niño con problemas afectivos. Gracia a Dios Melina salió de ese problemita”, han sido algunos de los comentarios que se han generado en redes sociales por parte de los cibernautas.