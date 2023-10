Padre Chucho y un ex ‘Yo me llamo’ son familia ¿Qué tiene que ver Amparo Grisales?

Jesús Hernán Orjuela, mejor conocido como el Padre Chucho, ha sido noticia en días recientes por cuenta de la pesadilla que vivió en Israel, país donde quedó atrapado tras el recrudecimiento de la guerra con Hamás.

Por fortuna, días después logró regresar a Colombia y se reencontró con su familia, entre estos un primo que estuvo participando hace poco en Yo me llamo, concurso de imitadores del canal Caracol.

El Padre Chucho y su ser querido aparecieron juntos en otro programa de Caracol Televisión Fotografía por: Tomada de Instagram - Padre Chucho

¿Quién es el familiar del Padre Chucho que estuvo en ‘Yo me llamo’ y qué tiene que ver Amparo Grisales?

Se trata de Alejandro López, el doble del cantante Rapahel, quien fue eliminado del programa hace apenas unos días y por eso, en la mañana del 17 de octubre, fue uno de los invitados a Día a Día.

El exparticipante habló en este matutino sobre su experiencia en el programa y, de paso, reveló que Jesús Hernán Orjuela es primo suyo en segundo grado.

“Cuando se enteró que yo estaba programa, de una me contactó y me dijo: ‘Quiero verlo después de la misa porque le voy a dar unos consejos’. Me contaba que estuvo en A otro nivel y en otros programas”, comentó López al aire.

En la transmisión de Día a Día también apareció el Padre Chucho, quien comentó que le hizo varias recomendaciones a su familiar, sobre todo, para que impresionara a Amparo Grisales, una de las jueces más exigentes de Yo me llamo: “Yo le decía que para interpretar a Raphael tenía que ser más felino, el cantante tiene esa expresión seductora, con las manos. Le decía eso para que lograra erizar a Amparito”.

El Padre Chucho aclara rumores sobre su viaje a Israel

Tras conocerse que el religioso se encontraba en territorio israelí cuando Hamás atacó el pasado 7 de octubre, varios rumores surgieron al respecto en redes sociales, como el que lo señaló de organizar viajes a Medio Oriente para estafar a personas.

“Yo pagué mi viaje, y el que me dieron a mí, se lo regalé a una persona que ha trabajado y que me ha servido. Ella lloró, se puso feliz. Entonces, de ser un guía de una empresa que hace turismo, no. Yo no tengo empresas, dijeron que yo sabía que Hamas iba a atacar ese día, y que por eso yo entré a las abuelitas ese día a la frontera”, aseveró.

Por último, recordó su amarga experiencia en este país, donde pensó que iba a morir en medio de los ataques entre ambos ejércitos: “Dos misiles explotaron muy cerca de nosotros. Tuve mucha preocupación por los abuelos y los niños, pero gracias a Dios estamos aquí de nuevo. Gracias al Gobierno y al presidente por todo el apoyo. Muchas gracias también a los periodistas, solo tengo mi gratitud para ustedes”.