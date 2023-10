Nanis Ochoa y Juan Pablo Navarrete terminaron su relación: “Me duele mi hija”

Nanis Ochoa es una mujer multifacética, pues se ha dado a conocer como modelo, figura de redes sociales, empresaria, actriz y presentadora. De hecho, en la actualidad hace parte de Lo sé todo, programa en el que informa sobre las principales noticias de la farándula.

La paisa es madre de Antonia, una joven de 15 años, y también de Francesca, quien llegó al mundo en 2020. La menor de sus hijas nació fruto del amor con el cantante Juan Pablo Navarrete, aunque esta historia terminó hace un tiempo.

Nanis Ochoa confirma su ruptura con Juan Pablo Navarrete

Durante la emisión del 26 de octubre de Lo sé todo, la antioqueña decidió ponerle fin a todos los rumores que rondaban su noviazgo. También aclaró que no terminaron por ninguna infidelidad o por culpa de terceras personas.

“Sí confirmó estoy separada, ya llevó un rato separada, todos me han cuidado y respetado mucho, es un tema doloroso, de 6 años… Me duele mi hija, me duele mi hogar… Mi alma y mi espíritu ya necesitaba desligar esto”, concluyó al respecto, advirtiendo que por ahora quiere prepararse para centrarse en sus hijas y en su nuevo trabajo.

Las pistas que Nanis Ochoa y Juan Pablo Navarrete dieron del fin de su relación

Los rumores de una separación entre la presentadora de 34 años y el intérprete de música popular rondaban desde hace unos siete meses. No obstante, ambos se mantuvieron herméticos durante todo este tiempo.

Incluso, Nanis y Juan Pablo llegaron juntos a la fiesta de lanzamiento de la página web de la Revista Vea, lo que para muchos fue una negación directa a los comentarios sobre la conclusión de su relación amorosa.

A pesar de que intentaban mantener oculto su distanciamiento, las sospechas continuaron porque no volvieron a publicar fotos ni videos juntos en redes sociales.

Además, cuando la Revista Vea la preguntó a Nanis Ochoa por su corazón en la pasada edición de los Latino Music Awards, respondió con evasivas y entre risas: “Estoy bien, enfocada en mi trabajo y en mejorar como presentadora para cumplir con las expectativas que tienen en mí quienes me confiaron el reto de estar en ‘Lo sé todo’”.

Por ahora Juan Pablo Navarrete no se ha pronunciado al respecto, pero sus seguidores se esperan que lo haga pronto y cuente las razones que los llevaron a tomar caminos diferentes.