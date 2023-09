Nanis Ochoa habló de la polémica por su beso con Danny Marín y su falsa renuncia

Luego del escándalo que generó Nanis Ochoa al protagonizar un montaje en Lo sé todo, programa en el que se reveló su supuesto beso con Danny Marín y del que dijo haber renunciado, la presentadora habló por primera vez.

Fue precisamente en nueva emisión del programa de chismes, que la paisa aclaró la situación y confirmó que todo se trató de una estrategia publicitaria para promocionar el próximo lanzamiento del cantante.

Este fue el beso de Nanis Ochoa con Danny Marín que generó toda la controversia entre los televidentes de 'Lo sé todo' Fotografía por: Captura de pantalla Canal 1

“Buenas tardes a los televidentes y quiero decirles que soy actriz y esa es mi pasión. Hace un año hicimos un video con Danny Marín y con Luisa Fernanda W, y ese beso hace parte de una escena del video. Quisimos hace una expectativa ya que ‘El Gordito’ (Ariel Osorio), que es muy histriónico y actuamos muy bien (...) Nuestra intención fue entretener y generar expectativa con ese video. En ningún momento quisimos incomodarlos a ustedes, no fue nuestra intención y le presentamos disculpas”, aseguró Nanis Ochoa.

Como era de esperarse, Ariel Osorio, otro de los presentadores implicados en la polémica, también habló al respecto y aseguró: “Una actividad y estrategia con manejos publicitarios disruptivos y creativos, nos puso en esta incómoda y diferente situación (...) Esto fue a raíz de esa imagen captada del video de nuestro querido Danny Marín, en el que también participa Juan Pablo Navarrete, esposo de Nanis”.

Nanis Ochoa y Elianis Garrido se pronunciaron ante críticas de acoso laboral

Tal y como lo dijeron las presentadoras de Lo sé todo, en redes sociales surgieron una gran cantidad de críticas en contra de ‘El Gordo’, a quien lo señalaron de acoso laboral por la planeada escena que vieron los televidentes el 6 de septiembre de 2023.

Ante esas declaraciones, Ochoa aseguró: “Él fue uno de los que me apoyó y ayudó a entrar a este programa, incluso me colaboró en la preparación del casting (...) Así que puedo decirle que nunca he sido acosada laboralmente por él. Yo lo quiero mucho y lo conozco hace muchos años”.

Elianis Garrido aprovechó la situación y, con un sentido mensaje, defendió a su compañero de set. “Ayer tuvimos una situación que hoy queremos aclarar en su totalidad, pero antes de esos es necesario que hablemos de nuestro compañero Ariel Osorio. Como presentadora y compañera suya, después de estar trabajando juntos por cinco años, es mucho lo que hemos pasado delante y detrás de cámara, por eso con certeza puedo decirle que no hemos tenido un solo impase de acoso laboral o de misoginia por su parte”, concluyó la barranquillera, quien se dio a conocer en Protagonistas de nuestra tele.