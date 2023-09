Nanis Ochoa renunció a ‘Lo sé todo’ porque revelaron su beso con Danny Marín

El 28 de agosto, Nanis Ochoa fue presentada como la nueva presentadora del Lo sé todo, para hacer parte del equipo que completan Elianis Garrido y Ariel Osorio. Sin embargo, su paso por este programa fue fugaz, pues renunció este 6 de septiembre.

La también modelo e influenciadora tomó esta decisión luego de que, en plena emisión, uno de sus compañeros la tomara por sorpresa y revelara una foto en la que ella aparece besándose con Danny Marín.

“¿Tú sabes dónde puedo haber sido esto? ¿Qué restaurante? ¿Conoces a algunos de los implicados en la fotografía? ¡Qué silencio tan largo!”, preguntó el ‘Gordo’ Ariel a Nanis Ochoa, quien hizo cara de asombro al verse en las pantallas de Lo sé todo.

Esta fue la imagen que desató la polémica renuncia de Nanis Ochoa Fotografía por: Captura de pantalla Canal 1

Aunque tardó un poco en responder, la reacción de la antioqueña ante semejante revelación fue de rechazo total, pues aseguró que a ella la contrataron allí para presentar y no para ser objeto de cuestionamientos.

“Me parece injusto. Esa foto es mía, obviamente la voy a reconocer. Me siento irrespetada y expuesta. Eso puede pasar en otros medios, pero se supone que ustedes son mis compañeros. Yo viene a trabajar con ustedes y me hacen esto, ¿por qué no hablaron conmigo antes?”, agregó.

Por último, Ariel Osorio le explicó a Nanis Ochoa que la decisión de hacer pública la imagen fue editorial y se hizo en cumplimiento de su oficio periodístico. No obstante, ella aseguró que esto poco le importaba, se paró de la silla e indicó que así no trabajaría allí. Horas más tarde, Canal 1 confirmó a través de Twitter la renuncia de su presentadora a Lo sé todo.

“Teníamos que presentarlo. No es asunto mío, lo que te sugiero es que midas tus contenidos y tus acciones porque se vuelven de entretenimiento”, concluyó el periodista.

¿La renuncia de Nanis Ochoa a ‘Lo sé todo’ es estrategia publicitaria?

En medio de la gran cantidad de opiniones y comentarios que desató lo ocurrido con la paisa, hay quienes aseguran que todo hace parte de una estrategia publicitaria para promocionar una canción de Danny Marín.

De hecho, hay quienes aseguran que la imagen revelada por el programa de entretenimiento haría parte del videoclip del sencillo, del cual Nanis Ochoa sería la protagonista. Sin embargo, nada de esto está confirmado todavía.

Un repaso por la vida de Nanis Ochoa

Nació en Medellín el 9 de enero de 1989. Actualmente tiene 34 años y es considerada una de las modelos más hermosas del país. También se ha destacado en la farándula como una exitosa empresaria, presentadora y actriz. En esta última faceta ha hecho parte de producciones como Santo cachón, Casa por cárcel, y también hizo un pequeño papel en El man es Germán, de RCN. Además, participó en el reality Mundos opuestos.

Aunque es paisa, se fue a vivir a Bogotá hace muchos años para realizar sus estudios de actuación, aunque en una oportunidad reveló al desaparecido programa El desayuno, que se la dificultado ejercer la profesión porque es “muy mala aprendiendo libretos”.