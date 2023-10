Amparo Grisales y Pipe Bueno discuten en ‘Yo me llamo’: “Aquí somos brutos”

Yo me llamo es el programa más visto de la televisión colombiana, y de la misma manera, sigue siendo uno de los más comentados por parte de los televidentes en redes sociales. Uno de los temas que más abordan los internautas, luego de cada transmisión del formato de imitación musical, tiene que ver con la relación de los jurados y los acalorados debates que tienen cada noche, por el desempeño de los concursantes.

Amparo Grisales suele convertirse en tendencia, particularmente en Twitter, justamente, por sus comentarios sobre los participantes y por la intensidad con que defiende sus posturas hasta el final. En el capítulo doble de la noche del 11 de octubre, la ‘diva de Colombia’ tuvo un fuerte intercambio de palabras con Pipe Bueno, uno de sus compañeros de mesa, Pipe Bueno. Este ocurrió tan solo un día después del altercado que tuvo con su otro colega, el músico César Escola.

¿Por qué discutieron Amparo Grisales y Pipe Bueno?

Todo ocurrió luego de la presentación del imitador de Alci Acosta. Aunque su presentación estuvo bien en términos generales, los tres coincidieron en que, por primera vez, habían escuchado algunos problemas técnicos en la voz del concursante. Resaltaron que los tonos agudos habían sido imprecisos.

Pipe Bueno procedió a explicarle al participante las razones de su falla. Según el cantante de música popular, el imitador estaba abriendo mucho la boca al cantar, lo que hacía que el sonido que intentaba hacer con su voz no saliera como él lo esperaba. El jurado caleño comenzó a detallar, de manera técnica, lo que pasaba en el cráneo del intérprete y con la resonancia del sonido cuando cantaba.

En medio de ello, Amparo Grisales comenzó a reírse y a repetir palabras que Pipe estaba diciendo, como ‘cráneo’ y ‘maxilar’. “Mi amor, pero es que él no es bruto, yo creo que él es muy inteligente (...) yo le estoy hablando a gente inteligente y yo creo que él entiende”, dijo el intérprete.

La manizaleña se molestó con el comentario de Pipe y sentenció: “No, aquí somos brutos”. El músico, que hoy en día está en una sólida relación con la empresaria y creadora de contenido Luisa Fernanda W, le dijo a Amparo que nadie era bruto, pero que cuando él empezaba a hablar de manera técnica, ella se burlaba de él.

“Qué grosero eres. No, no, me da risa tanto... el cerebro, el maxilar, está bien. No me estoy burlando. Bueno, listo, no te vuelvo a hablar hoy”, concluyó la actriz.