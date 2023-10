Pipe Bueno se negó a cantar éxito que volvió famoso a Jessi Uribe ¿Por qué?

El regreso de Pipe Bueno a Yo me llamo fue muy bien recibido por los millones de televidentes que tiene el concurso de imitadores más famoso del país. Además, al cantante de música popular se le ha visto muy cómodo en su labor como jurado del programa, en el cual ha revelado algunos secretos de su carrera.

En el capítulo 52, por ejemplo, se animó a confesar un secreto que incluye a Jessi Uribe, su amigo y colega, quien tiene un doble en la temporada del reality show que actualmente se transmite de lunes a viernes por la señal del canal Caracol.

Jessi Uribe y Pipe Bueno son buenos amigos y han colaborado en varias canciones Fotografía por: Archivo

¿Qué dijo Pipe Bueno sobre Jessi Uribe?

Todo ocurrió luego de la presentación que brindó el doble del músico bumangués en ‘el templo de la imitación’, para la cual apostó por Dulce pecado, canción importante en la carrera de su ídolo musical, pues fue la que lo lanzó estrellato y le generó reconocimiento nacional e internacional.

Fue entonces cuando el jurado de Yo me llamo recordó que, justamente, él tuvo la oportunidad de ser quien interpretara el tema, pero se negó a hacerlo.

“Siempre he dicho que las canciones buscan a su dueño, no al contrario. Hugo Marín, compositor de ‘Dulce pecado’, era auxiliar en mi agrupación musical y me mostró primero el tema a mí. Eso fue justo antes de un concierto, cuando trabajábamos juntos, entonces yo como que no le puse mucho cuidado porque, además, no tenía pista ni nada. Después, cuando pegó con Jessi, Huguito me recordó que esa era la misma canción que me había mostrado en aquella ocasión”, comentó Pipe Bueno

Aunque Amparo Grisales cuestionó que su compañero no haya tomado aquella oportunidad, el caleño advirtió que no tiene arrepentimiento alguno por cómo ocurrió todo. “Yo no me lamento porque esa canción es, fue y será para Jessi. Seguramente, en mi voz, no hubiera sido el éxito que fue. Hay muchas posibilidades”, concluyó.

Pipe Bueno y el día que le dijo ‘no’ a Espinoza Paz

Otra de las anécdotas que el artista vallecaucano expuso hace poco en Yo me llamo, fue una en la que recordó cuando su equipo de trabajo le recomendó no colaborar con el artista mexicano la canción Que te lo crea tu madre. Decisión que, al día de hoy, considera como un error.

“Por cosas del destino, y aunque a mí me encantaba el tema, mi equipo de trabajo decidió que no la grabara. Dos o tres meses después se convirtió en un éxito internacional y, cada que la escucho, digo: ‘¡No puede ser!’”, aseveró el jurado del programa.

La confesión del cantante de música popular sorprendió a César Escola y Amparo Grisales, quienes le recriminaron por haber tomado esta decisión y no haber seguido su instinto.

“¿Y entonces, mi amor? ¡Sigue tu corazón siempre!, porque a veces al gente que lo rodea a uno lo manda para la dirección que no es”, comentó ‘La diva de Colombia’, tras lo cual Pipe Bueno agregó: “Esa fue la moraleja que me quedó como artista, la de seguir a mi corazón y a mi intuición musical”.