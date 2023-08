‘MasterChef Celebrity 2023’ ya eligió a la primera persona que entró al ‘Top 10’

Cada noche, los jurados de MasterChef Celebrity se vuelven más exigentes a la hora de calificar los platos de los famosos, pues el nivel de la cocina está mucho más alto que hace unas semanas; por esa razón, los concursantes deben entregar su mejor esfuerzo para sorprender a los chefs con sus preparaciones. Cualquier mínimo error les puede estar generando un temido delantal negro, o en el peor de los casos, les puede costar su permanencia en el reality.

Dejando atrás las peleas que han protagonizado algunos de ellos, cada reto se ha convertido en una fuente de inspiración para cada uno, para dejar aflorar su creatividad y recursividad para presentar un llamativo plato.

Zulma Rey es la primera en ingresar al ‘Top 10′ de ‘MasterChef Celebrity 2023′

En el más reciente capítulo y tras la salida de Biassini Segura, los participantes tuvieron que enfrentarse en un nuevo reto de la caja misteriosa que contenía productos de una reconocida marca de proteína y embutidos. Con eso, ellos debían preparar un plato completo en 60 minutos y con la despensa abierta todo el tiempo.

No todos pasaron al atril, los que fueron llamados por los jurados Christopher Carpentier, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch, fueron Zulma Rey, Adrián Parada, Nela González, Martha Isabel Bolaños y Carolina Acevedo.

Finalmente, la que terminó llevándose el pin de inmunidad fue Zulma, quien agradó a los chefs con una tortilla de papa y pollo con champiñones que llamó “¡Sí, Luis!”. La actriz se ganó el cupo directo entre los 10 mejores cocineros de esta temporada de MasterChef. “@zulmarey está dentro del top 10 de @masterchefcelebrityco y no pudo hacerlo mejor que con un exquisito plato al estilo polaco, como le gusta a @jorge.rausch . Increíble su victoria, ¿no? #MasterChefCelebrity”, se lee en el perfil de Instagram de la actriz.

Reacciones a la victoria de Zulma Rey en ‘MasterChef Celebrity’

El pin de inmunidad de la actriz ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales, muchos las han felicitado y otros se han enfocado en criticar a algunos de sus compañeros, porque los dejó con la boca callada con el resultado, pues dentro de la competencia, Zulma ha sido poco valorada por algunos de ellos, según dicen los televidentes: “Zulma, qué fresquito ver cómo le callas la b boquita a todos allá y a más de uno por acá, no importa si quedas en primer lugar o no, ya eres ganadora. Arde Carolina Acevedo en tu veneno”, “bajaste algunos egos”, “Zulma, muy merecido”, “felicidades Zulma, no se te olvide con ese pin los que te despreciaron y te querían eliminar”.