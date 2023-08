Luisa Fernanda W volverá a cantar. Este músico será su maestro de técnica vocal

Luisa Fernanda W se ha destacado por ser una de las generadoras de contenido más conocidas del país. En Instagram tiene casi 19 millones de seguidores y en YouTube tiene 4,5 millones de suscriptores.

Luisa Fernanda W. Fotografía por: Instagram

Diariamente, la antioqueña, quien es pareja de Pipe Bueno, publica contenido mostrando detalles de su vida personal y profesional. De acuerdo con lo que ella ha contado, disfruta su faceta como mamá, esposa y generadora de contenido. No obstante, desde hace un tiempo está explorando el camino musical, pues le gusta cantar.

Luisa Fernanda W venció sus medios y volverá a cantar

Durante un tiempo se alejó de la música, no solo porque se convirtió en mamá nuevamente, sino también porque recibió muchas críticas de sus seguidores quienes le recomendaron dedicarse a su contenido y no al canto, pues supuestamente no tenía talento.

La paisa reconoció que en un tiempo la afectaron esos malos comentarios, pero eso no la detuvo para seguir cumpliendo sus sueños. De hecho, hace unas horas reveló que nuevamente retomará el canto y que para ello tomará clases de técnica vocal. Recordemos que tiempo atrás había lanzado los temas Mi regalo, Otra vez, El último adiós y Así soy yo.

“Hace unos meses les conté que iba a empezar mis clases de técnica vocal porque me lo iba a poner como reto personal para aprender y retarme a mí misma… Hace un tiempo hice un proyecto maravilloso con una persona que quiero mucho y que a parte de eso se le midió a ser mi profesor de técnica vocal, a parte que es un artista, artista”, comenzó diciendo la influencer.

Enseguida, mostró en un video al cantante Danny Marín, quien será el encargado de ayudarla en este proceso, vocalmente hablando. “¿Cómo ves esto?”, le preguntó Luisa, a lo que él le contestó: “esto lo veo espectacular porque no solo vamos a hacer técnica vocal, sino que también haremos una preparación artística que tiene un trasfondo un poco más chévere, porque tú sí cantas”.

Danny Marín relató de dónde nació la idea que él le ayudara a Luisa en ese proceso que muchos han criticado: “yo invité a Luisa a mi programa de televisión y me sorprendió porque hay muchos artistas que por cuidarse hacen full play back, no cantan, sino en mímica, y Luisa quiso cantar y lo hizo muy bien, completamente afinada y lo hizo espectacular, entonces a partir de ahí yo dije: ‘pero Luisa por qué no ha querido cantar si lo hace mejor que muchísimos cantantes profesionales’”, contó.

Luisa Fernanda W venció sus miedos

Por su parte, la generadora de contenido se mostró con muchas expectativas. “Va más que todo con la inseguridad y yo se lo he dicho a mis seguidores. Ya estoy dejándola un lado, o bueno, ya la dejé, me estoy arriesgando, pero también quiero hacerlo con escuela, con profesores. Sé que esto es un tema tan serio que hay que respetarlo, y por eso dije que tenía que tomar clases, así mi gran sueño no sea la música. Voy a cantar en vivo, a capela, sin miedo, sin pena, sin miedo al error”.