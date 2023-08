‘Yo me llamo’: por fin un imitador de Pipe Bueno pasó. Esto dijo el original

Pasó una noche más de audiciones en Yo me llamo. Varias personas llegaron al escenario con la ilusión de pasar a la escuela del reality de Caracol Televisión imitando a sus artistas preferidos. Algunos pasaron a la siguiente etapa con tres estrellas verdes, otros con solo dos, lo que quiere decir que deben presentarse nuevamente y terminar de convencer a los jurados para que puedan pasar a la siguiente etapa, y otros, en definitiva, no lo lograron.

‘Yo me llamo Pipe Bueno’ pasó a la escuela

Hasta el momento, en las audiciones del programa se han presentado varios imitadores de Pipe Bueno, pero ninguno había logrado conquistar a los jurados. Esta noche, por fin un participante logró tres estrellas verdes, dándole el “privilegio” a Amparo Grisales de tener al imitador y al original juntos en el escenario.

El concursante interpretó Te hubieras ido antes y con ella logró convencer no solo al original, sino también a la Diva colombiana y al músico argentino. “En mi proceso de 15 años de carrera artística he cambiado de voz. Al principio cantaba con una voz más ligera y más aireada, pero ahora tiene más cuerpo. Es válido escuchar una voz de hace unos años y escuchar la voz de ahora”, le dijo el original. “Estar cantando con el artista favorito al frente es muy complicado”, dijo Escola. “Ese copete nunca lo ha tenido ‘Pipe’ si no se lo hubiera aplastado aquí”, agregó Amparo. Pese a los comentarios y recomendaciones de los tres jurados, el artista pasó a la siguiente etapa y no dudó en expresar su felicidad: “me dieron tres estrellas, en serio, es increíble”.

Internautas afirman que ‘Yo me llamo Pipe Bueno’ no se parece al original

En redes sociales muchos internautas no estuvieron de acuerdo con la decisión de los jurados, pues, supuestamente, físicamente no se parece en nada. “Canta parecido a Pipe Bueno, pero físicamente nada que ver”, “un Pipe Bueno decente y con el color de voz”, “Pipe Bueno se enfrenta a Pipe Bueno”, “Pipe bueno viendo que le va a tocar ponerse a cantar con el imitador otra vez”, “Ese concursante de se parece más físicamente a Franklin Ramos que a Pipe Bueno”.