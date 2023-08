Pipe Bueno demostró sus dotes para el ‘perreo’ en ‘Yo me llamo’

El capítulo del 11 de agosto de Yo me llamo comenzó con pie derecho, pues el primero en pasar fue el imitador de Bonnie Cepeda paso con tres ‘sí’ del jurado calificador, conformado por Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno.

La siguiente concursante fue una mujer para la que, según ella, tenía todo para ser la doble exacta de Gloria Trevi, pero los tres se encargaron de aterrizarla y le dijo que estaba muy lejos de esto.

El turno posterior fue para un émulo de Leo Dan, quien tampoco logró convencer y su paso a la siguiente ronda le fue negado con tres luces rojas. No obstante, cumplió su sueño de abrazar a Amparo Grisales.

Este fue el imitador de Leo Dan que no recibió el visto bueno de Amparo, Pipe y Escola Fotografía por: Captura de pantalla Caracol Televisión

El participante que puso a perrear a Pipe Bueno en ‘Yo me llamo’

En el escenario del programa de imitaciones más famosos del país se presentó un joven que imitó a Guaynaa, reguetonero puertorriqueño famoso por su canción Rebota, con la cual participó por un cupo a la escuela del concurso. Sin embargo, su timbre de voz no estuvo muy cercano y no tuvo esta posibilidad.

A pesar de no conseguir su objetivo, este hombre no se retiró sin antes pedirle a Pipe Bueno que se animara a bailar con él. El artista de música popular no se negó y se paró de su silla hacer uno de los clásicos pasos de Guaynaa.

El momento no pasó desapercibido para los televidentes, quienes reaccionaron a través de redes sociales con comentarios como: “Pipe tiene tremendo sabor para bailar”, “me encanta cuando saca los prohibidos de reguetón” y “¿quién fuera Luisa Fernanda W para bailar con él?”.

¿Qué pasó en el resto del capítulo de ‘Yo me llamo’?

El doble de Moisés Angulo fue el siguiente, pero quedó en el grupo de los que no fueron elegidos. La misma suerte tuvo el imitador de Alzate, un profesor de canto cuyo talento se basa en imitar voces en tono humorístico, por lo que le recomendaron ir a Sábados Felices.

De igual manera, quedaron eliminados en audiciones los émulos de Rihanna, Camilo Echeverry, Shakira, Guns N’ Roses, Chencho Corleone, y Andrés Cabas.

Quienes sí pasaron a la escuela de Yo me llamo fueron los dobles de Marc Anthony e Il Divo.