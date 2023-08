¿Cifuentes y Byron del ‘Desafío The Box’ son novios? Esto dijo la exparticipante

Cifuentes fue una de las participantes más comentadas del Desafío The Box 2023. La deportista hizo parte durante todos los ciclos en Alpha y se destacó por ser una de las mujeres más fuertes de la competencia; de hecho, asumió el rol de capitana del equipo morado, pues además tenía un gran liderazgo.

Te puede interesar: ¿Jhonny Rivera y Shaira tuvieron un romance? Los artistas se refirieron al rumor

Cifuentes, capitana de Alpha. Fotografía por: Cortesía Caracol Televisión

Cuando llegó el momento de la segunda fusión, donde las capitanas de Alpha, Beta y Gamma se enfrentaron para luchar por conservar la bandera de sus equipos. Guajira fue la última en llegar, por lo que Gamma desapareció. Cifuentes al ser la primera tuvo la oportunidad de elegir lo que para muchos pudo haber sido el mejor equipo, pero al final, su elección no fue la mejor, según los televidentes, llevando al equipo morado a perder casi todos los ciclos de ahí en adelante.

¿Qué pasó con Cifuentes y su pareja?

Esta semana, la deportista reveló en sus redes sociales que una semana después de haber llegado del reality, se separó de su pareja sentimental y padre de su pequeño hijo Matías. Aunque no explicó los motivos, dejó en claro que quedaron en muy buenos términos.

Más noticias de Cifuentes Cifuentes del ‘Desafío The Box’: edad, profesión y más de la integrante de Alpha Sara Cifuentes, del equipo Alpha, es una de las participantes más fuertes del ‘Desafío The Box’. Esta semana se enfrentó a su primer ‘Desafío a muerte’. Leer aquí: Cifuentes del ‘Desafío The Box’: edad, profesión y más de la integrante de Alpha Exparticipante del ‘Desafío The Box 2023’ se separó al salir del ‘reality’ Una semana después de salir del ‘Desafío The Box’ de Caracol Televisión, la integrante del equipo Alpha se separó de su esposo, el padre de su pequeño hijo. Leer aquí: Exparticipante del ‘Desafío The Box 2023’ se separó al salir del ‘reality’

Tras su salida del reality de Caracol Televisión, la concursante ha estado muy activa en sus redes, de hecho, hace poco hicieron un reencuentro con varios de los participantes de esta edición, demostrando que el Desafío les dejó una gran amistad.

Cifuentes aclaró si está saliendo con Byron

En las historias de su cuenta de Instagram donde tiene 339 mil seguidores, la pereirana ha publicado varios videos con Byron, quien fue su compañero en Alpha. Los deportistas quedaron como muy buenos amigos, tanto, que hay algunos internautas que llegaron a pensar que son novios.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“¿Estás saliendo con Byron? Hacen muy linda pareja”, le escribió un usuario. Al respecto, ‘Cifu’, como es conocida la exparticipante del Desafío The Box, aclaró que solo son amigos. “Ustedes me han puesto con Marckarthur, con Bogdan, con Byron, o sea, solamente les falta Rapelo y Sensei. Yo les quiero decir algo, Byron y yo no tenemos absolutamente nada ¿, tenemos una amistad muy linda, lo adoro con todo mi corazón, él viene mucho a Medellín, entonces intentamos pasar tiempo juntos, entonces cada vez que alguien viene acá intentamos pasar tiempo”, dijo.

Finalmente, dejó claro que, por ahora, no está interesada en tener una pareja sentimental. “En este momento no me interesa tener nada con nadie, quiero estar enfocada en mis sueños, en Matías, en las empresas, en crear contenido, o sea, tengo muchas cosas en qué pensar en este momento y lo último que quiero es tener una relación con alguien, no quiero, no lo deseo, acabo de salir de una muy bonita, muy hermosa, pero ya, en este momento nada”.