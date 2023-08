Exparticipante del ‘Desafío The Box 2023’ se separó al salir del ‘reality’

Uno de los programas más vistos de la televisión colombiana es el Desafío The Box, de Caracol Televisión. La tercera temporada terminó el pasado 25 de julio y dejó como ganadores a Sensei y Aleja, quienes vencieron a Yan y Guajira.

En esta edición, varios de los concursantes, especialmente los que quedaron después de la segunda fusión, dieron mucho de qué hablar, no solo por su participación dentro de la ‘Ciudad de las cajas’, sino también por sus vidas personales.

¿Qué pasó con Cifuentes, capitana de Alpha?

Sara Cifuentes fue una de las deportistas favoritas de los televidentes. La pereirana se destacó por ser una de las mujeres más fuertes y ágiles de esta edición, aunque también fue bastante criticada por la elección que hizo en el desafío de capitanas, cuando Gamma tuvo que bajar la bandera.

La participante fue la primera en terminar la prueba, así que tuvo la posibilidad de escoger a los mejores desafiantes para que conformaran el nuevo Alpha. No obstante, para algunos de sus compañeros, televidentes y usuarios en redes, no supo escoger y lo que hizo fue debilitar al equipo, pues de ahí en adelante, perdieron casi todos los ciclos y en todos aguantaron hambre. Además, en un desafío a muerte ella fue eliminada por Guajira.

Cifuentes, de Alpha, se separó de su pareja

La atleta es muy activa en sus redes sociales. En Instagram tiene 338 mil seguidores con quienes interactúa constantemente a través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’.

Recientemente, Cifuentes le pidió a sus seguidores que le hicieran preguntas. Uno de ellos no pasó desapercibido el hecho que ella no volvió a hacer publicaciones con su pareja sentimental, como lo hacía antes de ir al Desafío. “¿Por qué no muestras a tu esposo?”, le preguntaron, a lo que ella respondió confirmando su separación: “yo me separé apenas regresé del Desafío, como una semanita más y yo ya me estaba separando, simplemente son cosas que pasan, todo está muy bien, todo está excelente, mi relación con él está muy bien, con el papá de Mati, pero ya, no pregunten más porque no voy a hablar del tema como tal. Yo sé que a la gente le encanta el chisme, pero simplemente quédense con que estoy demasiado bien, demasiado feliz, mi vida está muy bien, la de toda mi familia también, y ya. Por qué lo respondo, porque en serio es la pregunta que me hacen todos los días en mi Instagram”.

Esa no fue la única pregunta que le hicieron al respecto. Otro usuario le había escrito: “¿Vives con el papá de tu hijo?”. Enseguida, ‘Cifu’, como le dicen de cariño, aseguró que luego de la separación su ex se fue a vivir a Cali y ella a Medellín. No obstante, su pequeño hijo comparte tiempo con los dos: “claramente si estoy separada no vivo con el papá de Mati, él vive en Cali, yo en Medellín, volví a donde mi familia, aquí es donde está todo lo mío, estoy demasiado feliz, obviamente vivo con Mati y por eso a veces cuando les digo que voy a recogerlo al aeropuerto es porque él viaja a Cali a visitar al papá y después está conmigo el resto del tiempo”.

Para cerrar el tema, reveló que aunque intentó que las cosas funcionaran con su expareja, al final, decidieron tomar caminos separados para que los dos estuvieran felices y le pudieran dar un mejor ejemplo a su hijo. “hace un tiempo recibí un mensaje de una persona que me decía: ‘Cifu, no te separes, el matrimonio es para toda la vida’. Obviamente uno se casa con la ilusión, con el deseo que el matrimonio sea para toda la vida, las personas que me conocían antes del Desafío saben, y de hecho amo tener familia, pero a veces las cosas no funcionan y cuando eso pasa yo siento que tengo que gastar todas las opciones para que funcionen y cuando salga de esa relación sentirme tranquila y plena de que lo di todo, y no siento que uno tenga que quedarse con una persona para aparentar, yo no soy así”.