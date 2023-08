Yan, del ‘Desafío The Box’ confirmó la pérdida de su hijo: “es difícil”

Yan Pizo fue uno de los participantes del Desafío The Box 2023 que más se destacó en la competencia por su agilidad física y su gran forma de ser. El exintegrante de Beta llegó a la final junto a Sensei, Guajira y Aleja, pero no logró ganarse la copa ni llevarse el millonario premio.

En el último ciclo, los participantes recibieron la visita de sus familiares. Yan fue sorprendido por su esposa, quien, además, le reveló que estaba embarazada. El concursante no pudo ocultar su emoción, pues contó que llevaban un tiempo planeando tener su segundo hijo.

Yan y su esposa perdieron el bebé que venía en camino

El oriundo del Cauca, quien fue recibido en su ciudad natal como todo un ‘Súper humano’, reveló hace unas horas en sus redes sociales que perdió el hijo que estaba esperando con su esposa: “estoy aquí para contarles a todos los que han estado conmigo en este proceso. Lastimosamente, mi pareja y yo perdimos el bebé que venía en camino”, dijo.

Luego, agregó que el proceso no ha sido fácil pues tenían mucha ilusión de darle la bienvenida a un nuevo integrante de su familia. Finalmente, agradeció a sus seguidores por estar pendientes de lo que ocurre con su vida: “es un poco difícil, pero quería compartirlo con ustedes porque ustedes son los que me han apoyado”.

En el video apareció muy triste, con unos zapaticos de bebé, los mismos que le llevó su esposa a la ciudad de las cajas: “la verdad esto fue una motivación en las últimas pruebas para yo seguir… Yo siempre he dicho que los planes de Dios son perfectos y que quizá esta motivación que él me envió era para que la diera en las últimas pruebas. Estuvieron conmigo (los zapatos del bebé) en la semifinal, en el repechaje, y en la final, así que acepto los planes de Dios, no va a ser posible contarle todas esas historias que tenía pensado contarle, me imaginaba con él, me siento muy agradecido con todos ustedes… Es un poco complicado, a ratos me da un poco duro, pero así son los planes de Dios, quizá este no era el momento para tener el bebé a mi lado, quizá más adelante se dé la oportunidad”.

