Participante del ‘Desafío The Box’ se convertirá en padre: “no me las creo”

La emisión del pasado lunes 17 de julio del Desafío The Box despertó muchas emociones entre los participantes, pues en la última prueba de sentencia, premio y castigo, que se realizó en el box arcoíris, los familiares de los concursantes llegaron presencialmente para apoyarlos. El equipo ganador obtenía como premio compartir con sus seres amados, mientras que los que perdían la prueba, no tenían derecho a hacerlo.

Rapelo, de Beta, se cayó dos veces en la pista, por lo que los integrantes de Alpha lograron una gran ventaja; sin embargo, Aleja, del equipo morado, también se cayó y finalmente, quien ganó la prueba fue el equipo azul que estaba representado por Rapelo, Juli y Yan.

Yan, de Beta, será padre por segunda vez

Entre los familiares que llegaron a ‘La ciudad de las cajas’, estaba Geraldine, esposa de Yan, integrante de Beta. Al terminar la prueba, se reunieron en la casa azul y protagonizaron un momento especial.

Mientras se observaba la efusión de cada uno por reencontrarse con sus familiares, apareció en la pantalla un video de María José, la hija de Yan, quien le dedicó unas emotivas palabras al concursante.

Luego, Gabriela Tafur indicó que la esposa de Yan le tenía una sorpresa. Inmediatamente, Geraldine sacó una pequeña caja y cuando él la abrió, se dio cuenta que se convertiría nuevamente en padre: “¡Soy papá! Por mucho tiempo lo habíamos planeado, todo llega cuando tiene que llegar. No me las creo que estos días me han pasado tantas cosas bonitas, muy agradecido con Dios. ¿Usted se imagina las historias que le voy a contar? ¡Él no me lo va a entender!”, dijo muy emocionado. Sus compañeros no dudaron en felicitarlo inmediatamente con aplausos y abrazos. “Ahora que tengo la oportunidad de verla, abrazarla, estoy muy agradecido con Dios”, agregó.

Mamá de Kaboom hizo llorar a los colombianos

Como Alpha perdió la prueba, sus integrantes (Sensei, Aleja, Byron y Kaboom), no pudieron compartir con sus mamás. Aunque los tres primeros las vieron desde lejos, el único que no pudo hacerlo fue el campeón de boxeo, pues estaba en playa baja, mientras sus compañeros competían.

Cuando los de Beta y los familiares de todos se encontraron en la casa azul, Carmen torres, la mamá de Kaboom logró conmover a todos cuando se acercó a Juli y le preguntó por su hijo: “¿se ha visto con Kaboom? ¿Él dónde está?”, a lo que la santandereana, sin saber cómo responderle, le dijo: “él está en playa baja”. Enseguida, la progenitora del deportista le cuestionó: “¿él está aguantando hambre?”.

Juli asintió con su cabeza y agregó: “pero ya está en la semifinal, así que siéntete muy orgullosa porque él es muy bueno, un duro”. La señora, muy emocionada le respondió. “me le da un abrazo, ¿sí?”.