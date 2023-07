Votaciones del ‘Desafío The Box 2023′: así puedes escoger al favorito del programa

Esta edición del Desafío The Box ha dado mucho de qué hablar. Varios participantes se han destacado no solamente por sus habilidades y destrezas físicas para cada una de las pruebas, sino también porque, de vez en cuando, protagonizaron una que otra discusión relacionada no solo por los resultados de las pruebas, sino también por la convivencia.

El pasado lunes 18 de julio se llevó a cabo la última prueba de sentencia y castigo, en la que los concursantes estarían por equipos y que le da paso al último ‘Desafío a muerte’ de este ciclo. Posterior a eso, llega la semifinal que tendrá nuevos eliminados y que definirá a los cuatro finalistas de esta edición.

¿Cómo son las votaciones del ‘Desafío The Box 2023′?

Byron tendrá que enfrentarse a Rapelo en el ‘Desafío a muerte’, mientras que Aleja, de Alpha, tendrá que hacerlo con alguna de las integrantes de Beta: Sara, Juli, Mai o Guajira. Por ahora, el equipo azul no ha definido a quién le pondrán el chaleco, pues aunque ganaron la anterior prueba, no hay más mujeres de Alpha para sentenciar, por lo tanto, les toca a una de ellas.

Como la final está a punto de llegar, Caracol Televisión abrió unas votaciones para que los televidentes elijan a su participante favorito. “Es momento de elegir a tu desafiante favorito y con tu voto darle una sorpresa inolvidable”, dijo Andrea Serna por medio de un video.

Lo que tienen que hacer los televidentes es entrar a www.caracoltv.com/desafio, iniciar sesión, si tienen cuenta, o si no, deben registrarse y poner algunos datos básicos como el correo electrónico, nacionalidad y contraseña.

Al ingresar aparecerán las fotos de cada uno de los 32 concursantes que hizo parte de la competencia y allí podrán dar clic por su favorito. Pueden escoger entre: Aleja, Alfredo, Black, Bogdan, Byron, Caro, Cifuentes, Daniela, Escudero, Felino, Flaca, Gema, Guajira, Iván, JP, Juli, Kaboom, Kate, Mackarthur, Mai, Margot, Mariam, Mateus, Paz, Primo, Rapelo, Ricky, Sara, Saskya, Sensei, Valeria y Yan. Las votaciones estarán abiertas hasta el próximo domingo 23 de julio a las 10:00 am. Cada televidente sólo podrá votar una sola vez.

¿Cuáles son los participantes que quedan en el ‘Desafío The Box’?

En Alpha, el equipo que fue considerado uno de los más fuertes de la competencia, tan solo quedan Sensei, Kaboom, Byron y Aleja, aunque estos últimos deben enfrentarse esta noche en el ‘Desafío a muerte’. En Beta, por su parte, quedan: Sara, Juli, Mai, Guajira, Rapelo y Yan.