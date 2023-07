Desde los primeros capítulos del Desafío The Box, Juliana Tovar se perfiló como una de las favoritas, no solo por sus habilidades y destrezas, sino también por su extrovertida forma de ser.

La participante santandereana hizo parte primero de Alpha, donde entabló una gran amistad con Rapelo. Desde entonces, han protagonizado varias escenas amorosas que han puesto a pensar a sus compañeros y televidentes sobre si existe algo más que una amistad. Los concursantes tuvieron que separarse del equipo cuando hubo la primera fusión. Juli pasó a Beta, mientras que Rapelo continuó en la casa morada.

Con la segunda fusión, volvieron a estar nuevamente juntos, esta vez en el equipo azul, y como ahora están más cerca, incluso duermen juntos. Sus compañeros les han hecho múltiples comentarios al respecto, pues los dos tienen sus parejas que los están esperando una vez salgan de la competencia.

¿Quién es el novio de Juli, capitana de Beta?

Hasta el momento se sabía que Juli tenía novio, pero su rostro no era conocido para muchos televidentes. En el más reciente capítulo, gracias a que Beta ganó la prueba de Sentencia y servicios, la santandereana pudo recibir una encomienda de parte de su familiares. Su novio no podía faltar. “Hola Juli, espero que estés muy bien, desde la distancia te queremos transmitir la buena energía, te queremos felicitar porque has sabido conseguir los verdaderos propósitos para tu vida”, fueron las palabras que le dijo a través de un video.

Además, en una carta que le envió, decía: “Juli, te hice un tótem tiki de la suerte. Te amo con toda mi alma y te pienso todos los días. Aquí te envío fotos exclusivas de nuestro hijo”.

Se trata de Juan Esteban Jaramillo. De acuerdo con su perfil en Instagram donde tiene 3.199 seguidores, es Psicólogo de la Universidad Cooperativa de Colombia y además, se desempeña como tatuador.

Se desconoce cuánto tiempo llevan juntos y cómo se conocieron, lo cierto es que aunque tienen pocas fotos juntos en sus redes, se evidencia que están muy enamorados.