Anuel le respondió furioso a Yailin por acusarlo de maltrato: “mentirosa”

La “novela” de Anuel y Yailin apenas comienza. El boricua y la dominicana están en el ojo público por un escándalo que están protagonizando por un supuesto maltrato del cantante hacia la joven de 21 años.

Anuel y Yailin. Fotografía por: Instagram

El cantante hizo pública la separación de la madre de su hija en febrero de este año, pero solo hasta ahora están comenzando a salir a la luz los detalles que los llevó a la ruptura.

¿Qué le respondió Anuel a Yailin por acusarlo de maltrato?

Yailin publicó una foto de su cara donde se le observa un hematoma que, según ella, le produjo Anuel en una de las veces que la maltrataba. A los pocos minutos, el boricua decidió responderle de manera contundente, negando esas acusaciones e insinuando que ella misma se hizo eso.

“Siempre decías que te ibas a dar tú misma para decir que yo te daba y tratar de meterme preso. Jamás pensé que alguien iba a caer tan bajo o que tuvieras corazón para hacer eso e insinuar semejante mentira y barbaridad”, se lee en una imagen que publicó en sus historias de Instagram donde tiene 35,8 millones de seguidores.

El artista asegura que lo que dice Yailin no es verdad y por eso la trató de mentirosa. “Por qué esperar tanto para expresar semejante supuesto abuso que pasaste. Mentirosa. Y todo esto porque ella dice que fue mi culpa que el público la atacara cuando yo dejé verle al mundo que estábamos juntos, pero antes de eso hacía lo que fuera por una foto mía y de ella o que algo saliera a la luz de que ella y yo hablábamos. No se dejen engañar, la verdad convence, no grita. Qué mentirosa”.

Críticas a Anuel y Yailin por su relación

A los pocos meses que Anuel y Karol G anunciaron su ruptura, el boricua mostró su nueva relación sentimental con Yailin. Los seguidores insistían que ese noviazgo no era real, que por el contrario, era una forma que estaba utilizando el cantante para olvidar a la paisa. De hecho, la dominicana recibió fuertes insultos de los internautas.

En varias oportunidades aparecieron en sus redes sociales demostrando que estaban muy enamorados y que no les importaba lo que decían los demás. Incluso, se casaron en junio del año pasado y cumplieron el sueño de tener una hija a quien llamaron Cattleya.

¿Cuánto duraron Anuel y Yailin?

La pareja comenzó a salir en el 2021, pero fue en enero del 2022 que confirmaron su relación a través de Instagram. A los pocos meses confirmaron que se casaron y luego que estaban en la dulce espera de un bebé. Su romance duró un poco más de un año.