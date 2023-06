Sara, del ‘Desafío The Box’, es criticada por comer mucho: “qué desespero”

Desde el comienzo del Desafío The Box, los integrantes del equipo Beta se han quejado de Sara no solo por su rendimiento físico, sino también por la forma en la que come. A lo largo de los capítulos y en cada ciclo que ganan la comida, la modelo y generadora de contenido se muestra comiendo todo el tiempo, cosa que no ha sido del total agrado de sus compañeros.

Guajira y Mai critican a Sara, de Beta

En el más reciente capítulo, Guajira y Mai, quienes eran del equipo Gamma, compartieron sus opiniones al respecto, asegurando que les gusta que Sara sea así. “Sara come demasiado ¿Te diste cuenta? Se comió toda la yuca, comió pollo, un batido de proteínas, volvió a tomar creatina, comió galletas y ahora va a comer más, ni los hombres comen, así como come ella”, dijo Guajira.

La molestia es porque deben hacer rendir los alimentos durante todo el ciclo y, además, si comen más de lo que deben, el rendimiento en las pistas no es lo mismo. “Ya se tomó el batido de proteínas, ya comió. Acaba de hacer más arroz, y se va a hacer un sándwich y dejó la arepa de choclo. Y eso también me hace limitarme a la hora decir ‘voy a ganar’, porque si estoy comiendo mucho ahora es porque sé que mañana no lo voy a tener. No me interesa incomodarla, para nada, pero si no le gusta que le digan nada, yo no soy su mamá y la casa no es mía, yo no le vuelvo a decir nada, que se coma todo”, agregó.

Luego, Rapelo apoyó sus palabras: “psicológicamente eso ayuda a perder y según lo que ellos vivían, se acostumbraron a eso”. Finalmente, Mai dijo: “y está diciendo: ‘no, estoy comiendo ya es de gula porque no tengo hambre y estoy ansiosa”.

Críticas a Sara por ser la participante que más come

En redes sociales, la participante no ha pasado desapercibida. En el perfil de Instagram del ‘Desafío’, escribieron a manera de broma: “sabemos que hay una de tus amigas con la que tienes que pensar dos veces las cosas antes de invitarla a tu casa, pues puede que acabe con toda la alacena, ¿te recuerda a alguien?”, inmediatamente, los internautas no dudaron en comentar: “qué DESESPERO, no hace nada en ese desafío sino comer, la llevan en carrito para la final”, “por un momento creí que exageraban al decir que solo comía, pero ya es desesperante termina una cosa y agarra otra”, “Sara estresa con su forma de comer, pero inspira con la paciencia con la que soporta todo”, “Sara debería irse de jurado MasterChef”, “Sara come hasta por sus antepasados”, “la critican porque últimamente la ven comer pero ya se les olvidó todos los ciclos que Beta ha pasado hambre”.

¿Iván le coqueteó a Sara?

A los pocos días de la fusión, cuando algunos integrante de Gamma quedaron en Beta, se comenzó a ver la cercanía entre Sara e Iván, quienes hablaron de sus gustos, entre otros detalles. Mientras descansaban en la casa, el reciente eliminado le dijo en una oportunidad a la generadora de contenido: “¿te acuerdas lo que te dije cuando me despedí de ti en la muerte, cuando te fuiste? Te dije: ‘Dios te bendiga y me hubiera gustado haberte conocido un poco más’”, a lo que ella le contestó: “aquí nos conocemos más, en Beta”. Enseguida, Iván agregó: “tenerte acá al frente, pues conozcámonos”. Yan y Escudero que estaban presentes comenzaron a molestarlos. Uno de ellos después le dijo a Sara: “uno no le dice eso a cualquiera, eso no es normal”.