Polémica por salida de Iván del ‘Desafío The Box’: “la eliminación más injusta”

Luego de terminar el primer ciclo de la fusión en el Desafío The Box, en el que Alpha ganó dos pruebas y Beta también dos, cuatro participantes debían enfrentarse a muerte, solo dos de ellos continuaban en la competencia y los otros dos quedaban eliminados.

Por el equipo Beta los sentenciados fueron Iván y Juli, y por Alpha Byron y Daniela. Los cuatro participante tenían que dejar todo en el box negro para seguir luchando por ese sueño de llegar a la final.

¿Qué pasó en la eliminación de Iván, del ‘Desafío The Box’?

Luego de culminar el castigo en el que los integrantes de Beta tuvieron que vivir por 24 horas atados a una pesada bola de cemento, todos los participantes del Desafío The Box se prepararon para ir a presenciar el duelo de sus compañeros.

Primero comenzó la prueba de los hombres. Iván alcanzó una buena ventaja pero a la hora de la definición, por una cuestión de segundos, Byron resultó ganador. Luego, se realizó la prueba de las mujeres, y aunque Daniela llevaba ventaja, tuvo que pedirle ayuda a Juli para pasar un obstáculo. A la hora de la definición, la integrante de Beta fue más rápida.

Lo que terminó generando polémica fue que Iván se agotó mucho derribando un muro de piedras para poder pasar, una vez lo hizo, Byron, quien iba detrás de él, aprovechó para pasar por ahí sin hacer el esfuerzo de haber quitado las piedras. Al llegar a la definición, Iván tenía sus brazos cansados por lo que no pudo tener la fuerza que necesitaba para culminar la prueba.

Ese detalle generó indignación entre algunos televidentes y usuarios en redes sociales, quienes no han dudado en dejar sus comentarios expresando su inconformidad: “qué injusto”, “Iván trabajó para que ganara Byron”, “Iván ya estaba cansado de todo lo que hizo y el otro bien fresco sin el mínimo esfuerzo, qué rabia”, “para todos Iván merecía ganar”, “la eliminación más injusta”, “injusta la salida de Iván”, “qué tristeza”, “es insuperable”, “el otro ventajoso alardeando que ganó por mérito propio”, “cada participante debe derribar sus obstáculos... No aprovecharse del que va primero para luego sí pasar como si nada... qué injusto”, “qué indignación”.

Así se despidieron Iván y Daniela del ‘Desafío The Box’

Al terminar la prueba y despedirse de sus compañeros, los dos eliminados hablaron para CaracolTv.com y se refirieron a su participación en el reality. “Me sentí muy bien en la prueba, me sentí eficaz, pero creo que hay cosas del juego que hay que tomar en cuenta siempre, creo que esta vez no las tuve, pero nada, se hicieron las cosas. Me fatigué un poco los brazos, pero ese fue el final y lo acepto”, dijo Iván.

Por su parte, Daniela agregó: “si no hubiese ayudado en el tema de las piedras hubiese tenido más tiempo para la puntería y poder ser más asertiva en ese punto, pero siempre he pensado en los demás y en ayudar y creo que eso se vio bonito y me siento muy bien y cómoda con la finalidad de la prueba”.