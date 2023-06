Mary Méndez de ‘La Red’ le respondió a Frank Solano por decirle “insoportable”

Todos los fines de semana por Caracol Televisión, los televidentes pueden enterarse de las noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo por medio de La Red. Además, también se pueden divertir con las ocurrencias de los presentadores Carlos Vargas, Carlos Giraldo, Juan Carlos Giraldo, Frank Solano y Mary Méndez, quienes han demostrado tener una gran relación, no solo laboral, sino también de amistad.

¿Qué pasó con Mary Méndez y Frank Solano de ‘La Red’?

Mary Méndez es una de las presentadoras más comentadas del país, no solo por su forma de ser, sino también por sus variadas opiniones sobre diferentes temas, pues trata siempre de ser lo más sincera y frentera posible. Además, es la única mujer como conductora del programa.

Recientemente fue noticia por un comentario que hizo su amigo y colega Frank Solano, quien, al igual que ella, suele ser muy directo con sus palabras. Todo se dio por un momento que ocurrió fuera del aire. La presentadora samaria enfrentó a su colega por un comentario que hizo. “¿Qué acabas de decir, Frank Solano?”, le cuestionó, a lo que él le contestó: “Mary Méndez, en realidad, de verdad, te juro de rodillas sobre pepas de durazno, lo que tú quieras: eres la persona más insoportable que yo he conocido en mi vida. Y he conocido millones y ‘millonas’”.

Enseguida, Mary le contestó en tono jocoso: “eso es música para mis oídos. Cada vez que Frank Solano me insulta me siento muy halagada, porque uno no sabe si lo están insultando o lo están halagando. Yo escojo”, concluyó. Los seguidores comentaron: “eso no es un insulto. Le dio su más humilde opinión y ya”, “una opinión cierta y del corazón”, “todos son insoportables”.

Mary Méndez respondió a críticas que le hacen en redes

Aunque la presentadora cuenta con muchos seguidores que la apoyan, no faltan los usuarios que la critican. Hace unos meses recibió muchos comentarios negativos por unas excéntricas vacaciones. Por eso, dijo en una oportunidad: “nadie tiene que opinar si pongo algo en mis redes sociales, porque enseguida salen: «es que tú, es que tú, es que tú”.

¿Cuántos años tiene Mary Méndez?

La actriz y modelo colombiana nació el 12 de enero de 1976 y actualmente tiene 46 años. Entre otras cosas, se ha caracterizado por su disciplina con el ejercicio y la buena alimentación y en sus redes sociales las fotos y videos que publica presumiendo su escultural cuerpo son constantemente elogiados.