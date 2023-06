Video: hija de Camilo y Evaluna enterneció cantando ‘Índigo’: “me derrito de amor”

Desde que se supo que Evaluna estaba embarazada, Índigo se convirtió en una de las bebés más esperadas, no solo de la familia Montaner, sino también del mundo del espectáculo.

Camilo y Evaluna. Fotografía por: Instagram

Camilo y Evaluna no quisieron conocer el género de su bebé, solo hasta el día del nacimiento, el 6 de abril del 2022. No obstante, desde el principio tuvieron claro que así fuera niño o niña, se llamaría Índigo.

Índigo, hija de Camilo y Evaluna, cantando ‘Índigo’

La pequeña cumplió un año en abril pasado, y aunque no le han mostrado su rostro en redes sociales, ya cuenta con millones de seguidores. Sus padres y demás familiares no dudan en publicar fotos y videos de ella mostrando lo grande que está y lo felices que están de tenerla como hija.

Hace unas horas, Manuela Echeverry, hermana de Camilo, publicó un video donde se escucha a la pequeña Índigo cantando la canción que sus padres le compusieron cuando se enteraron que venía en camino.

En el clip, que alcanzó los 4 mil likes en menos de una hora, se observan las manos de la niña jugando con unas escarapelas, cuando de repente comienza a balbucear: “papá, mamá”. Enseguida, su tía comienza a cantar un pedacito de la canción de Camilo y Evaluna, e inmediatamente la bebita le sigue el canto: “porque llegó a mi vida, el amor de mi vida”. Aunque no lo dijo claramente, sí se le entendió un poco y terminó cautivando a los internautas, quienes no dudaron en comentar: “Dios, me muero”, “qué hermosa Indi cantando”, “creí que no podría morir de ternura hasta que vi a Índigo cantar Índigo”, “qué linda como canta”, “cómo va a cantar así, muy hermosa”, “cosita hermosa”, “felicidad colectiva en Instagram”, “escuchar a Índigo cantar Índigo es todo lo que necesitaba para estar feliz hoy”, “es una alegría escucharla”, “adoro que cante su propia canción”, “me derrito de amor”.

Letra de Índigo, canción de Camilo Evaluna

Como puede ser que uno sueñe

Con alguien que ni siquiera ha conocido

No sé si es posible, pero yo llevo ya mucho tiempo, soñando contigo.

_

Y cuando la historia parecía completa

Le diste una vuelta de tres sesenta

Tú eres el cincuenta de mi cincuenta

Y ahora todo huele y sabe mejor.

_

Porque llegó a mi vida

El amor de mi vida

Yo se lo pedí al de arriba

Pero contigo se le fue la mano

Y qué buena suerte la mía

Gané sin jugar la lotería

La falta que me hacías

Contigo navidad llegó temprano.

_

Si pienso que vienes, tiemblo como un flan

Para hacer contigo ya tengo mil planes

Pedacito mío, mi café con pan

Soy el presidente de tu club de fans.

_

Contigo ya no hay martes trece

Prepara el cachete pa’ que te lo bese

Y es que lo bueno toma tiempo a veces

Yo tuve que esperarte nueve meses.

_

Y yo quiero tenerte muy cerca de mí

Pegados como con pegante

Voy a comprarte una gafas de sol

Porque el futuro se ve brillante.