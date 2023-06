Esperanza Gómez ha sido una de las famosas más comentadas de la farándula colombiana. La actriz de cine para adultos se ha caracterizado también por hablar abiertamente de su vida personal. Gracias a su trabajo en la industria, Esperanza ha podido gozar de una vida cómoda, con algunos lujos que comparte con sus familiares.

¿Quién es la hija adoptiva de Esperanza Gómez?

En una reciente entrevista con Tropicana, reveló algunos secretos íntimos de su vida, entre ellos, que tiene una hija adoptiva, quien en realidad es su sobrina pero que, desde muy pequeña, ella asumió la responsabilidad de mantenerla. Por esa razón, la quiere como si fuera hija suya.

Su nombre es Valentina Gómez, la hija de su hermana, y quien actualmente tiene 26 años. De acuerdo con lo que reveló la actriz, siempre le fue muy sincera con el área en el que se desempeña laboralmente. “Tengo una niña de 26 años, ha sido como mi hija y la eduqué, padre no es el que engendra, es el que hace el papel… Nunca me vio teniendo citas diferentes a mi marido, ella entendió que lo mío era un trabajo, la asimilación es diferente si uno les cuenta y no se entera por sus compañeritos que cambian las cosas e interpretan diferente”, señaló.

De igual manera, Esperanza contó que siempre le inculcó la importancia de la autoridad, el carácter y el significado de hacer las cosas correctas, y aunque no es su hija biológica, siempre la ha corregido como si lo fuera. “Yo trabajaba y respondía económicamente tanto por mi hermana como por la niña y yo era la que se sentaba en la casa a hacer tareas con ella, la que le ayudaba con los proyectos de la escuela, la que la regañaba, ya que mi hermana no la castigaba y entonces me tocaba a mí”, dijo.

Valentina Gómez se ha desempeñado como creadora digital, de acuerdo con lo que dice en la descripción de su cuenta de Instagram donde suma 28 mil seguidores. Allí publica fotos y videos presumiendo su escultural cuerpo. Sus seguidores no dudan en dejarle múltiples elogios. “Bella como la tía y con una sonrisa divina”, “qué guapa eres”, “estás muy hermosa”, “siempre divina, “pareces gemela de Esperanza”, “con esa mamá para qué juguetes”, “eres muy linda”.

¿Por qué Esperanza Gómez no tuvo hijos?

Hace un tiempo, la actriz contó en una entrevista con Vicky en Semana, la razón por la que tomó la decisión de no ser mamá. “Hay una razón poderosa, desde niña, por la cual yo no quise tener hijos. Intenté operarme a los 19 años de edad para no tener hijos. Nadie, ningún médico me quiso operar y yo empecé a cuidarme por diferentes métodos”, comenzó diciendo.

La idea nació luego de sufrir unos abusos a los 15 años. “A esa edad digo: ‘Yo no quiero volver a tener una experiencia en la cual, si yo ya decidí que no quiero ser mamá, no quiero ir a quedar embarazada y tener que pasar por una situación de aborto, porque yo no quiero ser mamá’”.

Luego, dijo que le mintió a un médico para que la operara. “Le digo al ginecólogo: ‘Doctor, lo que pasa es que yo me quiero operar porque no quiero tener más hijos. Yo ya sabía que si uno no tenía hijos, los médicos no lo operaban, entonces de muy mentirosa le digo al doctor, ‘es que yo ya tengo dos hijos y no quiero tener más’. En mi estupidez e ignorancia, yo no sabía que un médico, al hacerle el examen ginecológico, estaba en capacidad de detectar visualmente si había sido madre o no”.

La actriz contó con mala suerte, porque el médico se dio cuenta que ella no era mamá. “Pues efectivamente, voy a la camilla del doctor, me hace el examen y me dice: ‘Disculpe, señorita, ¿usted a qué está jugando conmigo? Y yo le digo: ‘Disculpe, doctor, ¿usted de qué me habla? Entonces el doctor dice: ‘Usted es una mentirosa, me está tratando de manipular, usted no ha sido madre... Me sentí la persona más estúpida del mundo”.

Finalmente, luego de tomar mucha pastillas del día después, tomó la decisión de mandarse operar. “Consigo mi nueva pareja, con la que llevo 17 años, entonces me dice que si quiero. Decido a mis 28 años operarme (...) antes de esa decisión, el médico lo manda a uno a una terapia psicológica, para ver si una está segura de la decisión. Un aporte que yo le estoy haciendo a la humanidad y al planeta es no traer un humano más a contaminar este planeta”,