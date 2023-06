Evaluna sorprendió con foto de su nueva figura, ¿qué se hizo?

Lo que ocurre con la vida personal y profesional de Evaluna nunca pasa desapercibido por sus seguidores, quienes día a día están al pendiente de lo que publica en sus redes sociales, e incluso, de lo que no comparte públicamente también.

Camilo Echeverry reveló detalles de su matrimonio con Evaluna Montaner y desmintió que todo fuera color de rosa, como muchos pensarían. Fotografía por: Instagram

Desde que comenzó su relación con Camilo, no ha dejado de ser protagonista de múltiples titulares en medios de comunicación nacionales e internacionales. Luego del matrimonio que se llevó a cabo en el 2020, Evaluna quedó embarazada y en abril del año pasado dio a luz a su primera hija, a quien llamó Índigo. Hasta el momento, la pequeña no ha sido presentada públicamente a través de sus redes.

¿Qué se hizo Evaluna?

En las últimas horas, la hija de Ricardo Montaner “sacudió” las redes sociales luego de publicar una fotografía donde aparece presumiendo su figura en traje de baño. Lo que llamó la atención fue su tonificado cuerpo, especialmente, su marcado abdomen. “Ya se siente el verano”, escribió.

En la fotografía aparece posando frente a un espejo, además, sus musculosas piernas también generaron reacciones entre sus seguidores. Algunos afirman que es producto del ejercicio, mientras que otros creen que se trata de una posible cirugía estética, pues, incluso, antes de quedar embarazada no tenía ese cuerpo, pese a que también era disciplinada con el ejercicio. “¿Y ese cuerpo? No parece que hubiera tenido un hijo”, “se nota a leguas que es cirugía”, “qué viva la cirugía plástica”, “no eres tú”, “esa foto no es ella”, “estás mejor que antes”, “increíble, estás hermosa”, son algunos de los mensajes que le han dejado sus seguidores en la publicación que ya cuenta con más de un millón de likes.

¿Cuántos años tenía Evaluna cuando se casó con Camilo?

La historia de amor de Camilo y Evaluna en muy admirada por sus fanáticos. Después de dos años de relación llegaron al altar el 8 de febrero del 2020. La artista siempre tuvo claro que se quería casar a los 21 años y repetir la historia de amor de sus padres Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez, quienes han renovado sus votos matrimoniales en más de seis oportunidades, en 30 años que llevan juntos. Cuando se casó, Evaluna tenía 22 años. Actualmente tiene 25. Por su parte, Camilo tenía 25 en ese momento y ahora tiene 29.