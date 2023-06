Luisa Fernanda W regresó a redes y contó cómo le fue: “tengo las rodillas peladas”

El 23 de mayo, Luisa Fernanda W sorprendió a sus 18,7 millones de seguidores en Instagram al contar que se iría del país. Lo que más llamó la atención fue que lo haría sola, sin Pipe Bueno y sus dos hijos Máximo y Domenic.

En ese momento no dio muchos detalles de lo que se iría a hacer, pero sus seguidores sí especularon que sería por un concurso del que sería parte junto a otros famosos.

¿Dónde estaba Luisa Fernanda W?

De acuerdo con los rumores, Luisa Fernanda W se fue a participar al reality Los 50, de Telemundo. “Voy a hacer un viaje, quizás el que más me ha generado expectativa en la vida. Voy a estar ausente de redes sociales, no sé si por una semana, dos semanas, un mes, vamos a ver cuánto tiempo, todo depende de cómo me vaya. Solo les cuento que voy para un proyecto fuera de Colombia”, dijo en ese momento.

Luisa Fernanda reapareció en redes sociales

Hace unas horas, la generadora de contenido paisa reapareció en su cuenta de Instagram y muy emocionada contó cómo le fue. “Tengo una cara de cansada que no puedo con ella, pero tenía tantas ganas de hablar con ustedes. Los extrañé. Los pensaba todo el tiempo. ¿Qué estarán haciendo? Todas las personas que me siguen, que me apoyan. Se me salían las lágrimas”, dijo.

Luego, se refirió al proyecto en el que estaba, aunque no dio muchos detalles, expresó su felicidad por haber asumido ese reto. “Hay un antes y un después. Me reté completamente. Obvio esto se los voy a contar mucho más detallado en otro momento, pero me reté en muchos sentidos. En mi parte emocional, profesional. Vi hasta dónde podía llegar en muchos aspectos. Estuve haciendo cosas que jamás imaginé hacer, que jamás me vi haciendo. Tengo las rodillas peladas, con morados; pero creo que es una experiencia que tenía que vivir y amé vivirla. Salí emocionada. Me entregaron mi celular y lo primero que quería era hablar con mi familia y con ustedes”.

Sus seguidores no dudaron en preguntarle por sus hijos y su pareja, el cantante Pipe Bueno. “Muy bien gracias a Dios. Pipe supercomprometido con los niños. No veo la hora de llegar a mi casa. Verlos a todos, abrazarlos. Ya llegó mi momento de ir a mi casa a abrazarlos”, concluyó.