Los participantes que quedan hasta el momento en el Desafío The Box han sido considerados como los más fuertes de esta edición, aunque algunos de ellos han sido criticados porque, supuestamente, no han tenido el mejor desempeño.

Te puede interesar: Carlos Calero reveló qué cirugías tiene en su cuerpo: “fue hace ocho años”

¿Quién es Sara Velásquez, del equipo Beta?

Una de las concursantes más comentadas ha sido Sara Velásquez, una generadora de contenido fitness, quien disfruta hablar en sus redes sociales de su estilo de vida, el ejercicio, la buena alimentación y la belleza.

De acuerdo con la descripción de Caracol TV, Sara “es profesional en nutrición y dietética y ejerce su carrera en Instagram y TikTok en donde enseña la receta secreta para tener una vida saludable. Esta pereirana, que combina la dulzura de una niña con la fuerza de una entrenadora personal, es una especialista en crear comida saludable que la gente disfrute sin sufrir con la cantidad de calorías”.

Más noticias del 'Desafío The Box' Fotos: Guajira, del ‘Desafío The Box’ y su impresionante cambio físico Kelly Ríos, mejor conocida como Guajira, integrante del equipo Gamma del ‘Desafío The Box’, ahora luce completamente diferente. Así se veía hace un tiempo. ¡Qué cambio! Leer aquí: Fotos: Guajira, del ‘Desafío The Box’ y su impresionante cambio físico Juli reaccionó al coqueteo de Rapelo con Aleja en el ‘Desafío The Box’. ¿Celos? A lo largo de esta temporada del ‘Desafío The Box’, Juli y Rapelo han mantenido una relación muy cercana, pero Aleja, de Alpha, también ha demostrado su interés en el participante. Leer aquí: Juli reaccionó al coqueteo de Rapelo con Aleja en el ‘Desafío The Box’. ¿Celos?

¿Cuántos años tiene Sara del ‘Desafío The Box’?

La modelo es oriunda de Pereira, Risaralda. A lo largo de la competencia ha expresado en varias oportunidades que ya no quiere continuar, generando polémica entre sus mismos compañeros quienes le han reclamado que le ponga ‘actitud’ cada vez que sale al campo de juego.

Sara tiene 21 años y es una de las concursantes con menos edad dentro de la competencia. Su belleza ha sido halagada no solo por los televidentes, sino también por algunos de sus compañeros, entre ellos, Bogdan y JP, quienes quedaron flechados con ella.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Por qué Sara se arrepintió de ir al cubo con Bogdan?

Hace unos días tuvo una salida al Cubo con Camilo Bogdan, y aunque se mostraron muy coquetos, la participante del equipo azul después se arrepintió pues no se sintió muy bien. “Me arrepentí porque de verdad yo no soy así y me sentí muy incómoda. Digamos que uno tiene un prototipo de hombre y él tiene esas cosas, muchas cosas que me gustan. Como que es creativo, que es chistoso, me reí un montón con él, también me gustó mucho que es directo obviamente que trabaja con redes sociales, hay muchas cosas que me gustan, pero, ¡Pero él no!”.

Esta semana, sus compañeros de Beta la retaron a decirle a Camilo, de Alpha, que solo lo quería como amigo. “Bogdán, eres una persona muy linda, pero me gustaría seguir como un amiga. Gracias”, le gritó desde su casa para que se escuchara en Alpha. Inmediatamente, el concursante, un poco decepcionado, dijo: “Ay, Sarita es muy bonita, muy hermosita, pero hasta ahí muchachos (...) A ella le falta eso, ser clara”.