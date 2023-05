Carlos Calero reveló qué cirugías tiene en su cuerpo: “fue hace ocho años”

Entre los presentadores que más se ha sabido ganar el cariño del público en Colombia está Carlos Calero. El barranquillero ha pasado por Noticias Caracol, 100 colombianos dicen, Duro contra el mundo, La rueda de la fortuna, Viva la tarde, Profesión hogar, Lo sé todo, Yo me llamo, La Descarga, Día a Día, entre otros importantes programas de la televisión colombiana.

Carlos Calero presentará 'Yo me llamo'. Fotografía por: Cortesía Caracol Tv

Carlos Calero se despidió de ‘Día a Día’

En los últimos días, la noticia más comentada sobre su vida ha sido su salida de Día a Día, el programa matutino de Caracol Televisión. El pasado jueves el presentador se despidió de sus compañeros de set, pues ahora estará enfocado en las grabaciones de Yo me llamo.

“Muchos estarán diciendo: ‘¿Qué pasó con Calero y por qué no va a hacer el reto de la apnea? Como ustedes saben, esta familia, que es muy grande, hace parte de la gran familia de Caracol Televisión. A ‘Calerito’ desde hoy lo vamos a tener en uno de los grandes proyectos que muy pronto llegará a la pantalla”, dijo Catalina Gómez, quien luego agregó: “no nos va a estar acompañando por unos días. ‘Calerito’, esto también va por ti, te vamos a extrañar y te esperamos”.

¿Qué cirugías tiene Carlos Calero?

Hace unos días, el presentador fue invitado a Tropicana. Allí habló sobre varios aspectos de su vida, entre ellos, su posible retiro de la televisión en un futuro, su salida de Día a Día, etc.

Uno de los temas que le tocaron los locutores, fue sobre las cirugías que se ha realizado. Sobre eso, aseguró: “¿Qué cirugías me he practicado? Una artroscopia en la rodilla izquierda, hace como ocho años, porque me estaba molestando un problema de cartílagos. Es una cirugía que le hacen para arreglarle los cartílagos ¿Sabe qué son los cartílagos?”, le dijo a su amigo ‘Jhovanoty’, quien fue su compañero de set en el matutino. Enseguida, continuó: “ese amortiguador estaba fallando y entonces el médico entró a la rodilla y lo arregló”.

Luego, le fueron enfáticos preguntándole si tenía algún procedimiento estético, pero el presentador aseguró que no. “De estético no, gracias a Dios todavía no ni implantes de nada, ni ‘lipos’ ni nada de esas cosas”.

Su peso ha sido uno de los temas más comentados, pues hace unos años Calero lucía con unos kilos de más. En una oportunidad, reveló: “en algunas ocasiones he estado gordo, otras veces, cachetón, pero en verdad eso no me ha importado. Realmente, ahora, como estoy ahora, me siento muy bien, pero los cambios interiores son los más importantes”.