Ella es Valeria Celis, la actriz que interpretó a María Franco en ‘Padres e hijos’

Padres e hijos fue una de las series de la televisión colombiana más comentadas. Duró 16 años al aire narrando la vida cotidiana de la familia Franco, quienes vivieron varias problemáticas sociales en Bogotá. Fue emitida por primera vez en 1993 por el Canal A, y después en Caracol Televisión hasta que el 21 de agosto del 2009 se transmitió el último capítulo.

¿Quiénes fueron los actores de ‘Padres e hijos’?

A lo largo de esas casi dos décadas al aire, pasaron diferentes actores quienes le dieron vida a esos personajes que quedaron en el recuerdo de millones de televidentes de Colombia y otras partes del mundo. A continuación, te contamos quiénes fueron algunos de ellos:

Luis Eduardo Motoa: Carlos Alberto Franco

Luz Stella Luengas: Ana María de Franco

Ana Victoria Beltrán: Daniela Franco

Naren Daryanani: Federico Franco

Tania Robledo: Natalia Franco

Haydée Ramírez: Gabriela Sánchez de Franco

Carlos Posada: Guillermo Cortés

Andrés Fierro: Esteban Cortés

Rafael Londoño: Felipe Cortés

Valeria Celis Díaz: María Franco

Así luce en la actualidad Valeria Celis, quien le dio vida a María Franco

Uno de los personajes que más generó ternura fue el de la pequeña María Franco, quien fue interpretada por Valeria Celis Díaz. De acuerdo con una entrevista que brindó hace unos meses para el programa La Red, de Caracol Televisión, recuerda con mucho cariño la producción pues fue allí donde aprendió a caminar y a hablar.

María Franco lucía pelo corto y su actuación en la novela enterneció a miles de televidentes, quienes todavía la recuerdan con mucho cariño. A diferencia de otros actores de la serie, Valeria se alejó del mundo del espectáculo y se radicó en Estados Unidos, país donde se fue a estudiar. Actualmente tiene 23 años y es muy activa en su cuenta de Instagram donde tiene 3.427 seguidores. No continuó en la actuación pero sí culminó sus estudios universitarios en Negocios Internacionales.

Sobre su participación en la serie, dijo en La Red que: “mi mamá tenía un amigo donde trabaja y él era como de producción. Entonces él le dijo que necesitaban una niña y yo, pues tenía dos meses, entonces decidido llevarme y era la más calmadita de todos, entonces por eso me aceptaron. Fue como crecer en otro lugar, pero fue como una familia también para mí. Me gustaba mucho la atención que producía la fama. Por ejemplo, en el colegio todos sabían que yo era ‘María’ de ‘Padres e hijos’ y en la calle todos me reconocían. Era algo divertido”. Aunque no volvió a actuar, Valeria Celis no descarta la posibilidad de realizar un nuevo papel en la televisión y que también quede en los corazones de los televidentes como el de María Franco.