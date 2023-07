Carmen Villalobos anunció gran noticia: “es oficial. Soy muy afortunada”

La vida profesional y personal de Carmen Villalobos ha sido de gran interés para sus seguidores. En su cuenta de Instagram donde tiene 22 millones de seguidores, la barranquillera suele compartir muchos detalles de lo que ocurre en su día a día.

La actriz Carmen Villalobos sigue cautivando en la televisión nacional e internacional. Fotografía por: Instagram

El pasado lunes 17 de julio, se llevó a cabo la final de la segunda temporada de Top Chef VIP, la cual era presentada por la actriz de Sin senos si hay paraíso y que significó para ella una nueva “aventura profesional”. Por medio de un post que ya cuenta con más de 172 mil likes, Villalobos expresó su felicidad por haber culminado esa gran experiencia. “De verdad que no puedo estar más feliz con este show. Gracias a todos y cada uno de los que hacen parte de este proyecto maravilloso. Gracias a mis queridos chefs @adriamarina @delivier y @juanmaelcielo por ser tan buena onda. A mi súper equipo @normajaneid y @jorge.malave por su gran talento, profesionalismo, por siempre trabajar de la mano y con la mejor actitud... pero sobre todo gracias por ser mis amigos y estar siempre 24/7. A mi otro super team @mclmanager y @labullapr por ser una gran dupla y estar firmes para las que sea con su objetividad pero al mismo tiempo amor. A cada uno de mis adorados productores, a mi director y en general a todo el equipo maravilloso detrás de cámara que hace posible este reality”, dice una parte de la publicación.

Carmen Villalobos feliz con Frederik Oldenburg

Además de agradecerle a su equipo de trabajo, en el post también aprovechó para hacerlo con su novio Frederik Oldenburg, a quien le dedicó unas románticas palabras: “a ti amor @fredefutbol por venir a Colombia cada 15 días por 5 meses seguidos y creer que en la distancia también se puede construir. Te amo muchooooooooo. A ti mami que siempre has estado a mi lado y que jamás me has soltado de la mano. Gracias por entender mi trabajo, ya sabes que después vienen las recompensas a tanta ausencia. Te amo. Gracias a ustedes por conectarse cada noche y hacer de este programa un programa hermoso para toda la familia... Gracias Dios por todo. Sin ti nada”.

Carmen Villalobos anunció que habrá nueva temporada de ‘Top Chef VIP’

A su felicidad y orgullo, se sumó que habrá una nueva temporada del reality culinario. La actriz y presentadora compartió la noticia con sus seguidores. “Después de una intensa temporada llena de emociones prepárate para el regreso de Top Chef VIP en 2024, nueva temporada por Telemundo”, dice en una publicación del medio de comunicación. Carmen la reposteó y escribió: “es oficial. Tercera temporada de Top Chef VIP”.

¿Quién ganó ‘Top Chef VIP 2023′?

Después de 12 semanas intensas de competencia culinaria, en la que participaron 20 famosos, Sebastián Villalobos, Alana Lliteras, Laura Zapata y Germán Montero lograron llegar a la final. La ganadora fue Alana Lliteras, una joven actriz, quien se caracterizó desde el principio por sus habilidades para la cocina.