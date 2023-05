Carmen Villalobos respondió a quienes critican su noviazgo con Frederik Oldenburg

Meses después de haber hecho pública su separación de Sebastián Caicedo, Carmen Villalobos le volvió a sonreír al amor. A comienzos de febrero, confirmó su noviazgo con Frederik Oldenburg, un periodista venezolano, quien actualmente hace parte del programa Hoy día, de Telemundo, junto a Daniel Arenas, novio de Daniela Álvarez.

Carmen Villalobos y su novio Frederik Oldenburg presumen en redes sociales lo enamorados que están, pero fueron fuertemente criticados. Fotografía por: Instagram

Desde entonces, la pareja no ha dudado en derrochar amor en las redes sociales. Cada vez que se encuentran, pues llevan una relación a distancia, no dudan en realizar videos mostrando lo que hacen para conservar la llama del amor.

Críticas a la relación de Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg

Aunque muchos internautas han felicitado a la protagonista de Hasta que la plata nos separe por su nuevo romance, hay otros que le han dejado malos comentarios en sus redes sociales, supuestamente, por aparentar estar feliz con Frederik.

Hasta el momento, la pareja había preferido hacer caso omiso a esas críticas. Sin embargo, cada vez que publican algo juntos es inevitable que les dejen ese tipo de mensajes. “Muy empalagosos”, “son cansones”, “esa relación es una apariencia”, “no se quieren de verdad”, “muy presumidos”, “tan rápido olvidó a Sebastián”.

Carmen Villalobos defendió su romance con Frederik Oldenburg

Durante los últimos días, la barranquillera compartió unas pequeñas vacaciones junto a su novio Frederik, en República Dominicana. Por supuesto, no faltaron las fotos, los bailes y las risas; pero como era de esperarse, una usuaria comentó: “No entiendo el amor de este mundo. Se casó enamorada y duró lo que dura un globo lleno. Quisiera entender ese amor del humano”, escribió.

Cansada de las críticas y, por primera vez, Villalobos decidió responder, defendiendo el amor que siente por su novio: “cuando te pase lo entenderás. Un gran abrazo para ti”, le contestó.

Por supuesto, su respuesta estuvo llena de otros comentarios de sus seguidores, quienes no dudaron en defenderla. “El amor no se entiende, se vive. Dejen la envidia”, “solo cuando se sabe amar se entiende las cosas del amor y sí se puede volver a empezar y más si es verdadero”, “ya tiene rato de haberse separado, tampoco iba a guardar luto eterno”, “el amor y el duelo se viven en la relación, después de eso, ya no queda nada”, “buena respuesta. Disfruta tu momento favorito”.

Mensaje de Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg

Fueron varias las publicaciones que la pareja realizó sobre esos días de descanso. En una de ellas, la actriz y presentadora de Top Chef VIP, le dedicó unas románticas palabras a su novio. “Son momentos como estos los que quiero seguir viviendo, compartir mi alegría y todo mi amor contigo mi vida es un placer, que no se acabe nunca. Como siempre digo, por más momentos como estos. Te amo. Gracias República Dominicana 🇩🇴 donde todo comenzó”. El post que ya cuenta con más de 120 mil likes, está acompañado de un video donde se observan disfrutando de la playa.