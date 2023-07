Juliana Diez, novia de Sebastián Caicedo: “viví algo parecido a lo de Shakira”

El nombre de Juliana Diez se dio a conocer cuando el actor Sebastián Caicedo confirmó su relación sentimental con ella. Desde entonces, la pareja ha sido protagonista de múltiples titulares y comentarios en redes sociales.

¡Exclusiva Vea! Por primera vez, Juliana Diez, novia del actor Sebastián Caicedo, brindó una entrevista a un medio de comunicación. Nos contó varios detalles de su vida. Fotografía por: @susa10z

En Vea quisimos conocer un poco más sobre su vida, pues además de ser la novia del reconocido actor, también es una mujer empresaria, luchadora y con muchos proyectos. Por eso, en exclusiva para esta revista, Juliana abrió su corazón y nos contó algunos datos sobre ella.

¿Quién es Juliana Diez, novia de Sebastián Caicedo?

“Tengo 34 años, tengo muchos sueños, un corazón dispuesto a servir a través de todo lo que Dios nos dio a mí, a mi hermana y a nuestro otro socio. Soy diseñadora de modas, soy CEO de mi propia empresa de moda que se llama Navissi. Nosotros fabricamos ropa, la producimos. Esto lo quiero resaltar porque realmente ha sido lo más retador, pero ha sido increíble podernos encontrar con este mundo donde tú tienes la oportunidad de hacer tus diseños, tus prendas”.

Juliana Diez se define como una mujer apasionada por lo que hace. “Para mí trabajar en diseño, en el desarrollo de colecciones, es vida, y más que soy una mujer muy activa y muy dinámica”, resaltó. Hablar de Dios es una de las cosas que más disfruta: “cuando me preguntabas quién es Juliana, es una mujer loca, apasionada, por el amor de Dios, porque lo he probado, porque es real, y porque lo que ha hecho en mi vida anhelo que lo haga en la vida de muchas mujeres”.

Has recibido muchas críticas en tus redes por hablar de Dios. ¿Cómo ha sido esto para ti?

“Cuando tú tienes clara tu identidad no importa cómo te digan. Yo tengo claro que soy una hija de Dios y eso me da unas bases fuertes para que cuando vengan comentarios y cosas que a veces no son tan bonitas, que igual hacen parte de la vida, pueda tener claro hacia dónde voy y cuál es el foco. No nacemos para agradar a las personas, las amamos, pero en nuestro corazón hay una lucha y un anhelo de agradar a nuestro Papá (Dios). Es desafiante, pero es tan bonito saber que Jesús no es solo para que la iglesia hable de Él, es un estilo de vida”.

Juliana Diez además de empresaria, también canta. Háblanos de tu tema ‘Y fuiste tú’.

“La canción de Shakira, en medio de su dolor, ella cantaba “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan’. Yo entiendo el dolor fuerte, pues en mi antigua relación viví algo muy parecido a lo que a Shakira le pasó, pero Dios te dice ‘puedes llorar y también facturar’. La grandeza no está en mostrar que somos fuertes y por dentro estamos destruidos, la grandeza y la verdadera fortaleza que Dios quiere mostrar es que a pesar de la dificultad podemos llorar con libertad”.

Antes de conocer a Sebastián Caicedo, Juliana tuvo que afrontar el divorcio de su esposo y padre de su pequeño hijo Tomás. Aunque al principio no fue nada fácil, con ayuda de Dios logró superarlo. Sus sentimientos quedaron plasmados en su canción Y fuiste tú. “¿Cómo es posible que a partir de mi peor desierto, en mi caso hace más de un año, hace como año y medio, Dios me dijo, ‘estás triste, estás mal, pero quiero que cantes esta canción para mí’. Me gusta mucho cantar… Fue una historia ‘tesa’ porque mi corazón estaba en esa época destruído y Dios me decía ‘no mires la circunstancias, mírame a mí, ora por esas personas, bendicelas, ámalas, yo te sano’. No es lo que yo haga lo que va a hacer que yo salga de mi desierto. No va a ser un hombre que va a venir a llenarme para yo salir de mi desierto, no va a ser una posición, lo que va a hacer que mi corazón sea restaurado, sino que va a ser Él”.

El canto siempre ha estado en su vida y aunque nunca había pensado en lanzar una canción, su propia historia le sirvió de inspiración para ayudar a superar ese obstáculo y, de la misma manera, ayudar a muchas mujeres que se han sentido identificadas con lo que le pasó: “desde pequeña me ha gustado cantar, pero jamás se me pasó por la mente, nunca. Me encanta adorar a Dios, cantar, mi voz es bonita, no es que sea la súper voz, es un tono lindo, pero me encanta y en ese momento de tristeza y de dolor Dios ponía en mi corazón que quería música para mujeres que estaban viviendo lo que yo estaba viviendo. Nace esta canción que habla del desamor, de una mujer que se sentía perdida porque no encontraba el amor, así me sentía en ese momento. Y fue ahí, en mi peor temporada, cuando Dios comenzó a abrir puertas para hacer conferencias en Bogotá, en Medellín, para llevar este mensaje de restauración y yo le decía a Dios, ‘pero estoy mal, ¿cómo lo hago?’”.

¿Cómo fue enfrentar junto a tu hijo la separación de tu exesposo?

“Fue una temporada tesa, yo tengo un chiqui de seis años, que tuve con mi exesposo, se llama Tomás, yo le digo mi ‘chocolate’, fue precioso todo este proceso, porque el hecho que mi hijo haya visto todo ese proceso de cómo su mamita sí lloraba, que estaba triste, él me decía ‘mamita por qué estás así, por qué lloras’ y yo le decía ‘tranquilo, estoy triste, pero papito Dios está sanando el corazón de la mamá, tú ora por mí’, porque en algún momento él lo estará y yo tengo que enseñarle que estar triste no está mal, lo que está mal es qué acciones voy a tomar para que esa tristeza se vaya. Fue un proceso precioso donde Dios permitió que de algo tan doloroso, haya perdón, tengo una muy buena relación con el papá de mi hijo, hemos aprendido a hablar de la manera correcta, generando un buen ambiente para nuestro hijo”, contó.

Actualmente, la empresaria se encuentra feliz, no solo con con Sebastián Caicedo y su hijo Tomás, sino también con sus proyectos personales y profesionales. Si quieres conocer más sobre ella y su relación con propósito con el actor, quédate pendiente a nuestra página web www.revistavea.com.co y entérate cómo comenzaron su historia de amor y mucho más. ¡Próximamente!