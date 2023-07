Marta Liliana Ruiz: así superó el cáncer de lengua. “No iba a volver a hablar”

Marta Liliana Ruiz no solo ha sido exitosa en su carrera actoral, donde se ha destacado por sus papeles en importantes producciones del cine, el teatro y la televisión, sino que también ha sido una guerrera de la vida, al ser una sobreviviente de cáncer.

Marta Liliana Ruiz ya no tiene cáncer

Hace dos años le diagnosticaron cáncer de lengua, una enfermedad que le dio un vuelco total a su vida y le dejó grandes enseñanzas. “Cuando uno se tiene que enfrentar a la muerte eso lo hace a uno recapacitar. Yo antes vivía en función de trabajar, de mi familia y el último lugar lo ocupaba Marta Liliana como persona… Ahora estoy dedicada a lo que realmente me gusta. Tengo mucho tiempo para disfrutar de un amanecer, de un anochecer”, dijo en diálogo con este medio.

La actriz, quien actualmente realiza Caliente, caliente: el show de las menopáusicas, nos contó que, aunque recién fue diagnosticada con esa enfermedad que aterroriza a muchas personas, no entendía el por qué, ahora, dos años después, comprendió que todo en la vida tiene un sentido.

¿Ya entendiste cuál era el propósito por el cual viviste esa enfermedad?

“Yo creo que sí. El propósito era ponerme en el primer lugar, nunca pasar por encima de nadie y disfrutar la vida porque de las carreras solo queda el cansancio. Yo pienso que estas enfermedades son producto de una presión que uno tiene con uno mismo, de cosas que uno dijo, de insatisfacciones, de dolores que quedan guardados. Cuando dejas salir eso, se comienza a caminar más liviano. En realidad la vida la vivo ahora mucho más tranquila”.

¿Sigues en terapias y controles?

“El tipo de tumor que yo tenía es uno que normalmente reincide, entonces hay que estar con mucha frecuencia, cada tres meses en controles para que en cualquier momento, cualquier señal que haya se ataque y sea algo ambulatorio y algo muy pequeño. En este momento no hay cáncer en mi cuerpo. Dios ahorita me tiene sin ninguna célula maligna en mi cuerpo y aprovecho cada minuto, eso sí estando pendiente”.

Te dijeron que no ibas a poder volver a hablar, pero ahora estás más activa

“Eso fue lo que tal vez más me dolió, porque me decían: ‘usted no va a volver a hablar’ y yo le decía al médico: - ‘¿pero ni un poquito?’- y él me respondía: ‘de alguna manera su familia aprenderá a entenderla’. Yo decía: -’no, esa no soy yo’-. Por eso cuando me hablaban de hacerme una cirugía más agresiva, con reconstrucción yo le dije al doctor: ‘saque de mí las células cancerígenas,y déjeme algo de lengua que yo me encargo de volver a hablar’. Si a mí me callan, me salen letreros. Ya con lo que me quedó, a los 10 días yo ya estaba en terapias de lenguaje cuando todavía tenía las suturas en la lengua. Mi mente nunca codificó que yo no iba a hablar”.

El proceso para recuperar el habla no fue fácil. Con mucha paciencia, ayuda de su familia, sus amigos, seguidores y todos sus seres queridos, y por supuesto de las constantes terapias, Marta Liliana Ruiz volvió a hacer una de las cosas que más disfruta. “Al principio solo me entendía yo y poco a poco fui recuperando con mucha terapia. Después de dos años, he logrado un 80% en el lenguaje, hay palabras que a veces se me pegan y hay días en que hablo más enredado que otros, pero ya hasta se me olvida. Lo recuerdo con cariño porque fue un aprendizaje muy importante. Al mes de la cirugía yo volví al escenario. La misma necesidad y la adrenalina del teatro hacía que se me olvidara que yo tenía problemas en el habla y la gente lo entendió completamente”.