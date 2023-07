Entre lágrimas, participante de ‘MasterChef Celebrity’ reveló que perdió dos bebés

Con la salida de Álvaro Bayona, inició un nuevo capítulo en MasterChef Celebrity. Un reto de la caja misteriosa terminó tocando las fibras no solo de los famosos que quedan en la cocina más famosa del mundo, sino también de la presentadora Claudia Bahamón, los chefs Nicolás de Zubiría, Christopher Carpentier y Jorge Rausch, y, por supuesto, de los televidentes.

¿Qué pasó en ‘MasterChef Celebrity’?

Además de llegar en pijama, para ilustrar sus personalidades, cada uno de los participantes tuvo que cocinar en honor a sus vacíos. Claudia Bahamón, quien este fin de semana tuvo que ser hospitalizada por una complicación de salud, les explicó a los concursantes en qué consistía el reto de ese día.

Para hacerlo, recordó algunos momentos difíciles de su vida. “Yo creo que como seres humanos todos tenemos sin lugar a dudas muchísimos vacíos, que se convierten en duelo, que con el tiempo transitamos y los superamos cada uno a su manera. Por alguna razón, después de que mi papá murió, encontré que la muerte me había acompañado durante muchos años en fechas muy importantes de mi vida. El día que yo cumplí 15 años, se accidentó mi novio y se murió. El día que nació mi hijo Samuel, en el momento de dar a luz me enteré que se murió mi primo. Las muertes están en vida también. Lo más bonito de MasterChef es mostrar que esa celebridad que ustedes son tiene una parte humana maravillosa que hace que conectemos con otros humanos, que sintamos empatía con nuestras vidas y que nos podamos acompañar en esos momentos difíciles. Vamos a hacer un plato de ese vacío que algún momento que quedó en su vida“, dijo.

Daniela Tapia y Juliana Galvis revelaron que perdieron hijos

Mientras Claudia les decía esas palabras, la mayoría de participantes comenzaron a llorar, al recordar esos episodios que marcaron su vida y que, de alguna manera, les dejó un vacío en su corazón.

Una de las que se mostró más afectada fue la actriz Juliana Galvis, quien rompió en llanto al contar que cocinaría en honor al hijo que perdió en algún momento de su vida. “Hablar de muerte para mí es muy doloroso. Sin duda se me hace un hueco en la panza al pensar qué le cocinaría yo a León, fue un bebé que perdí y que está presente en mí todos los días. La muerte de un hijo es algo que nunca se supera, pensar en él siempre es muy doloroso y me hubiera gustado poder ver sus ojitos y haberle cocinado algún día. He hecho de todo, hasta que decidí dejarlo vivir en mi corazón y hacerlo parte de mi vida”, contó

Después de varios minutos, el turno fue para Daniela Tapia. “Si la inspiración a cocinar hoy es memorias y dolores, voy a hacer una mesa bufet. He perdido dos bebés, he perdido un amor que amaba, he tenido padre ausente, he perdido a la abuela que amaba con la vida. Escuchándolos a todos, cada cosa que alguno ha tenido, lo he vivido”, relató.

Las historias de cada uno de los participantes tocó las fibras de todos. En redes sociales dejaron múltiples comentarios: “FELICITACIONES MasterChef el mejor capítulo. Creo que a todos los televidentes también se nos escapó una lágrima al recordar a nuestros seres ausentes”, “qué programa tan bonito y qué liberador el día de hoy, son unos valientes todos”, “Dios los bendiga a todos todos lloraron pero este fortalece nuestro corazón para seguir adelante”.