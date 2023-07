Claudia Bahamón, de ‘MasterChef Celebrity’, fue hospitalizada. ¿Qué le pasó?

En esta temporada de MasterChef Celebrity, los televidentes no han pasado desapercibidas las veces que Claudia Bahamón ha tenido que ausentarse del programa. Cada vez que no aparece en pantalla, le dejan mensajes en sus redes sociales expresándole que la extrañan en la cocina junto a los jurados Christopher Carpentier, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría.

Además de su talento y profesionalismo, la presentadora se ha destacado gracias a su carisma y sencillez, eso le ha permitido ganarse el corazón de millones de seguidores en Colombia y diferentes partes del mundo.

¿Qué le pasó a Claudia Bahamón, presentadora de ‘MasterChef’?

Mientras los televidentes observaban el más reciente capítulo del reality de cocina del canal RCN, se conoció que la presentadora había sido internada de urgencia en una clínica al norte de Bogotá.

El programa Lo sé todo fue el encargado de revelar el por qué: “¡Mucha atención! @claudiabahamon fue internada de urgencias en una clínica al norte de Bogotá, la presentadora se realizó un procedimiento para aliviar sus dolores de espalda y terminó afectando fuertemente sus pulmones, según el parte médico estará internada durante varios días. ¡Pronta recuperación!”

Inmediatamente, los internautas le dejaron mensajes de aliento, deseándole que todo esté bien: “que se recupere pronto”, “Claudita que te mejores muy pronto, te queremos mucho, que papá Dios y la virgencita te cuiden y bendigan”, “Dios la bendiga abundantemente en salud especialmente”, “Dios te bendiga y pase su mano sanadora y te dé salud”, “mi clau Dios te bendiga y te recuperes pronto, en mis oraciones”, “que Dios la bendiga y le conceda la salud muy pronto”.

Por ahora, Claudia no se ha manifestado en sus redes sociales, ni tampoco han revelado un parte médico oficial para conocer cómo se encuentra actualmente.

¿Por qué Claudia Bahamón ha estado ausente de ‘MasterChef Celebrity’?

Como varios televidentes han notado la ausencia de Claudia en algunos episodios de esta temporada, la presentadora reveló hace unos días a través de sus redes sociales, la verdadera razón. “Esta temporada me tomé tres fines de semana largos para ver a mis hijos y a mi esposo, así que cada tanto faltaré un par de capítulos y espero me entiendan. Grabamos sin parar de lunes a sábado por cuatro meses y es más que justo y necesario dedicarles unos días a ellos quienes con paciencia me esperan en el otro lado del mundo”, explicó.

De acuerdo con lo que dijo, graban dos capítulos diarios, por lo que cada día que falta, al aire se refleja en dos. “NO ME GUSTA FALTAR especialmente porque cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta”.