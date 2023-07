MasterChef Celebrity: Zulma Rey y Martha Isabel Bolaños protagonizaron una pelea

La cocina de MasterChef Celebrity cada día se pone más ardiente, a medida que avanza la competencia, aumenta el estrés y la tensión. En el reciente capítulo del reality, las actrices Zulma Rey y Martha Isabel Bolaños tuvieron un fuerte encuentro en el reto culinario.

¿Qué pasó en MaterChef?

En un reto, en el que las participantes debían preparar unos alfajores, terminó siendo un amargo encuentro, que incluyó fuertes pullas. Uno de las discusiones inició porque Martha Isabel y Zulma no se pusieron de acuerdo con el término de la masa. “Ella lo que había hecho era joder”, aseguró la joven actriz sobre su compañera.

Posteriormente, cuando las concursantes debían sacar los alfajores del horno, Martha decidió tomar la iniciativa, sin embargo, no todo salió bien y la masa se empezó a deshacer. “Te lo tiraste. Lo tienes que sacar con cuidado, Marthuchis”, aseguró Rey.

“La masa está mal. Yo no me lo tiré”, replicó la Martha. No obstante, Zulma insistió que debido a la falta de delizadeza de su compañera, les quedó mal el resultado de la receta. “Lo fuiste a sacar a las malas”.

Por otro lado, los comentarios de sus compañeros no se hicieron esperar: “Martha desconfía de la capacidad de Zulma”, aseguró Karol Márquez. “Se van agarrar de las mechas”. “Están en una balacera”, dijeron los otros participantes. Aquí el video del momento.

