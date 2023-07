¿Cuánto cobran Alina Lozano y Jim Velásquez en redes? ¡Una jugosa cifra!

Continúa la polémica por la relación de Alina Lozano y Jim Velásquez. Los actores han sido blanco de críticas por la diferencia de edad, pues ‘doña Nidia’, de Pedro el escamoso, es 30 años mayor que él. Para muchos seguidores, ese romance sería “una mentira” y supuestamente, lo harían por estrategia de marketing para generar más seguidores.

Alina Lozano y Jim Velásquez se “retiran” de las redes sociales

La pareja ha recibido todo tipo de comentarios, algunos los apoyan por su relación, mientras que otros les dejan fuertes mensajes como los siguientes: “Alina, no es sana esa relación, el chico es muy joven. Déjalo vivir lo que a su edad tiene que ser”, “ya son muy aburridores”, “me parecen ridículos”, “no dan risa”, demasiado actuado”, “nada que ver esa relación”.

Hace unos días, los actores publicaron un video anunciando una decisión que tomaron. De manera sarcástica, afirmaron que se “retirarían” de las redes sociales. “Hemos tomado una decisión en pareja porque ha sido tan mediático esto. Ha sido, al mismo tiempo, tan amarillista. Incluso, una persona me dijo: ‘Tú te besas con tu hijo en la boca, tan linda’. O sea, son cosas que se salen de toda proporción y no, es hora de retirarnos. Hemos decidido retirarnos, es lo mejor. ¿Cuándo? mañana no, por ahí en tres años”, concluyó la actriz. Claramente se trató de una broma.

La millonaria cifra que cobran Alina Lozano y Jim Velásquez por publicidad

Luego de los constantes rumores sobre la supuesta relación “ficticia” de los actores, Alina publicó un video en su Instagram donde evidenció que su matrimonio sigue en pie y que están muy felices con los preparativos.

Como si fuera poco, ahora decidieron utilizar sus redes sociales para promocionar marcas y generar más ingresos económicos. En el clip, aparece la actriz diciendo: “Muchos quieren conmigo, muchas quieren con Jim, algunos atrevidamente quieren con los dos, pero no se puede porque estamos comprometidos y esta relación se respeta”, comenzó diciendo.

Luego, agregó: “sí podemos comprometernos con tu marca, con tu empresa, podemos si quieres con Jim, o si quieres conmigo, o si quieres con lo dos, no habría ningún problema, porque lo que haríamos sería trabajar con tu empresa”. Jim la cortó para decirle: “Ali, más concreta por favor”, a lo que ella contestó: “sí, es mejor las cosas concretas. Publicidad creativa con Alina Lozano o con Jim, o con los dos, en fin, ya el mensaje se entendió, publicidad creativa del humor”.

