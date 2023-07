Jim Velásquez reveló las verdaderas razones por las que se casará con Alina Lozano

Falta poco para que Alina Lozano y Jim Velásquez lleguen al altar. Aunque por ahora no han revelado la fecha exacta de la boda, ya se encuentran en todos los preparativos de ese gran evento.

Te puede interesar: Video: hija de Camilo y Evaluna enterneció cantando ‘Índigo’: “me derrito de amor”

Alina Lozano. Fotografía por: Instagram

Días después de que Jim le propusiera matrimonio a Alina en plena transmisión en vivo del programa Bravíssimo, de CityTV, el joven de 24 años reveló que de regalo de bodas le daría algunos retoques estéticos para que luciera mucho mejor en la boda.

Más noticias de Alina Lozano Alina Lozano antes y después de sus retoques estéticos. Así se ve su rostro Luego de su paso por el quirófano, Alina Lozano compartió cómo quedó. El resultado dejó sorprendido a más de uno: “no parece ella”. Leer aquí: Alina Lozano antes y después de sus retoques estéticos. Así se ve su rostro Video: así se veía Alina Lozano cuando tenía la edad de su novio Jim Velásquez Alina Lozano tiene 54 años y su novio Jim Velásquez, 24. Su relación ha sido muy criticada en redes sociales. Leer aquí: Video: así se veía Alina Lozano cuando tenía la edad de su novio Jim Velásquez

La actriz, quien interpretó a ‘doña Nidia’ en Pedro, el escamoso, se hizo unos cuantos retoques en su rostro. Esta semana mostró el resultado y dejó a muchos de sus seguidores sorprendidos. Muchos la felicitaron porque se veía más joven, mientras que otros se limitaron a criticarla porque, supuestamente, quiere competir con las mujeres más jóvenes.

¿Por qué Jim Velásquez se va a casar con Alina Lozano?

Hay quienes todavía creen que la relación de los actores no es real, sino que, por el contrario, podría tratarse de una estrategia de marketing para sumar seguidores a sus redes sociales. Otros, además, creen que Jim no la quiere como lo aparenta.

Por esa razón, en una entrevista con la revista Semana, el actor se refirió a las críticas y a las especulaciones de algunos usuarios, asegurando que su relación no se trata de una broma, pese a que todo comenzó como un proyecto para redes. Con el paso de los días se convirtió en un amor verdadero.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Sobre el por qué decidió pedirle matrimonio a la actriz, dijo: “Yo veía a Alina con admiración, como una mujer inalcanzable. Me encantó su idea de que contáramos historias alejadas de los estereotipos. Queríamos mostrar situaciones cotidianas de cualquier pareja, manejado a partir de la comedia”.

De igual manera, Jim habló sobre las críticas que han recibido, afirmando que prefieren hacer caso omiso a esos malos comentarios y disfrutar de su verdadero amor. “Hoy día las relaciones suelen ser muy superficiales, por eso cuesta entender que dos personas se amen de verdad, sin importar la edad. Si en nuestros videos mostráramos situaciones en las que ella me mantiene, lo verían como algo normal”.

¿Qué enamoró a Jim Velásquez de Alina Lozano?

Entre las cosas que lo enamoraron de Alina, fue su gran forma de ser. Por eso, tomó la decisión de pedirle matrimonio: “Lo que la gente no ve es la clase de mujer que es Alina. A las mujeres, y en especial a las actrices, las empiezan a hacer a un lado por la edad. Pero ella supo reinventarse, se le midió a otros lenguajes, a las redes. Porque ella es así, empoderada. Una madre soltera que nunca le ha temido a nada”.

De igual manera, agregó: “ella me ha dado madurez, me ha ayudado a ponerle foco a mi vida. Muchos me dicen ‘no te cases, no cometas esa locura’. Aunque yo quiero estar con ella para siempre, los dos queremos estar juntos el tiempo que nos regale la vida, para estar bien, para estar felices. Y con una mujer como ella será fácil, Alina es una mujer increíble”.