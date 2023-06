Alina Lozano antes y después de sus retoques estéticos. Así se ve su rostro

A los pocos días de anunciar su compromiso, Jim Velásquez aseguró que le regalaría a su novia, la actriz Alina Lozano, unos retoques estéticos antes de llegar al altar.

Te puede interesar: Shakira habló del dolor que sintieron sus hijos: “no pudimos darles una familia”

Alina Lozano le dio el sí a Jim Velásquez tras la propuesta de matrimonio en el programa Bravíssimo de City Tv. Fotografía por: Twitter

‘Doña Nidia’, de Pedro el escamoso, se mostró muy feliz por las intervenciones que le realizarían en la ciudad de Bucaramanga, en Santander. Inicialmente, bromearon diciendo que se haría varias cosas en su cuerpo. “Creo que se van a poner más bubis, le van a poner también atrás, le van a hacer un agrandamiento de piernas, le van a reducir cintura, o sea, le van a hacer de todo para que quede súper lista, también le van a respingar la nariz”, dijo Jim.

Más noticias de Alina Lozano Video: así se veía Alina Lozano cuando tenía la edad de su novio Jim Velásquez Alina Lozano tiene 54 años y su novio Jim Velásquez, 24. Su relación ha sido muy criticada en redes sociales. Leer aquí: Video: así se veía Alina Lozano cuando tenía la edad de su novio Jim Velásquez ¿Alina Lozano se operó para ‘retener’ a Jim Velásquez?: “no quiero competir” En redes sociales han criticado a Alina Lozano, afirmando que se hizo retoques estéticos para que su novio Jim Velásquez no la cambie por una mujer más joven. Leer aquí: ¿Alina Lozano se operó para ‘retener’ a Jim Velásquez?: “no quiero competir”

Cirugías de Alina Lozano antes y después

Finalmente, la artista solo se hizo un par de retoques en su rostro. En sus redes sociales había mostrado cómo lucía, un poco inflamada, razón por la que tenía que esperar unos días para ver el resultado final.

Hace unas horas, reposteó en su cuenta de Instagram donde tiene 329 mil seguidores, un reel de fotos que publicó el cirujano, mostrando cómo lucía su piel antes y cómo se ve ahora, luego de la intervenciones que le realizaron. “Les presento el ANTES y DESPUÉS de nuestra amada actríz @lozanoalina. Es un hermoso cambio natural, estético y femenino. Los procedimientos realizados la harán lucir más fresca sin perder ningún detalle de su esencia. Estará radiante el día de su boda con @jimvelasquezoficial. Al final les comparto una bella foto juntos. Aún se aprecia algo de inflamación y algunos moraditos. Estoy muy feliz por ellos @drfelipegonzalez”.

En las imágenes se observa que ahora Alina no tiene ojeras, tiene menos arrugas y una piel más limpia, dándole una apariencia más joven. Sus seguidores dejaron múltiples opiniones al respecto: “le quitaron bastantes años pero igual se sigue viendo como la mamá de el chico”, “el que puede puede y el que no critica. Cuántas con la edad de ella no quisieran hacerse lo mismo y no pueden eso le sube el autoestima”, “le cambiaron todo, que no parece ella… Qué mal eso”, “con el cabello más largo y otro tipo de corte se vería más joven bonita y femenina, así se ve bien pero mejoraría más y se vería diferente”, “quedó regia, sobretodo porque no es un cambio que se aprecia muy natural y estético”, “así se quite arrugas los años siempre estarán ahí”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Cuántos años tiene Alina Lozano?

La actriz se ha destacado por sus diferentes papeles en televisión, y a raíz de su relación con Jim Velásquez, ha sido criticada por la diferencia de edad. Actualmente ella tiene 54 años, y su joven novio tiene 24. No obstante, la pareja se ha mostrado indiferente a esos malos comentarios y no han dudado en presumir lo enamorados que están.