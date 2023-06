Video: así se veía Alina Lozano cuando tenía la edad de su novio Jim Velásquez

La boda de Alina Lozano y Jim Velásquez es uno de los acontecimientos más esperados en la farándula nacional. Por ahora no hay fecha confirmada, pero de acuerdo con lo que han dicho los actores, podría ser en menos de tres meses.

Te puede interesar: Sebastián Caicedo y su novia Juliana Diez anuncian gran noticia: “llegó el día”

La pareja ya lleva varios meses saliendo, pero todavía hay gente que no cree que su romance sea real, pues en un comienzó, Jim y Alina comenzaron a hacer videos sobre situaciones de madre e hijo, hasta que les pareció más interesante enfocarlos como si fueran una pareja. Ellos mismos contaron en sus redes que en los primeros videos no pasaba nada más allá de una amistad, pero con el paso del tiempo se enamoraron profundamente.

Más noticias de Alina Lozano Jim Velásquez exigió respeto hacia Alina Lozano por críticas en redes: “respeten” Alina Lozano se hizo varios retoques estéticos en el rostro, antes de su boda con Jim Velásquez, pero ha recibido múltiples críticas por el resultado. Leer aquí: Jim Velásquez exigió respeto hacia Alina Lozano por críticas en redes: “respeten” Así quedó Alina Lozano después de sus retoques estéticos. Esto fue lo que se hizo Jim Velásquez, novio de Alina Lozano, le pagó algunos procedimientos estéticos a la actriz de ‘Pedro el escamoso’, antes de llegar al altar. ¿Qué tal quedó? Leer aquí: Así quedó Alina Lozano después de sus retoques estéticos. Esto fue lo que se hizo

Muchos de sus seguidores han apoyado su romance, mientras que otros les han dejado fuertes críticas como las siguientes: “se ve tan mentira todo”, “no les crean, es mentira”, “parece la mamá”, “ya se están pasando para conseguir seguidores”.

Alina Lozano cuando estaba joven

Alina Lozano debutó como actriz en 1991 cuando interpretó a Perla en Romeo y Buseta. Para ese entonces tenía 22 años. y era considerada una de las promesas de la televisión colombiana.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

En redes sociales, algunos internautas sacaron a la luz un video de esa producción donde aparece la actriz, para comparar cómo se veía y qué tanto ha cambiado, 32 años después, especialmente, porque su novio Jim Velásquez tiene actualmente 24 años.

¿Qué piensa el hijo de Alina Lozano sobre su romance con Jim Velásquez?

Alina Lozano tiene un hijo con el también actor Mijail Mulkay. Actualmente, el joven tiene 16 años, pero no es muy conocido públicamente. La actriz quien también interpretó a ‘doña Nidia’ en Pedro el escamoso, contó qué piensa su hijo, pues sus seguidores le han preguntado mucho por ese tema. “Mi hijo es realmente la opinión que me importa, tiene 15 años, somos superamigos. Él me dice: ‘Ay, mamá, ustedes están locos’”, dijo en la emisora Bésame.

También contó que tiene una gran relación con su novio Jim. “Lo único que le disgusta es que le diga hijastro. Mi hijo es súper respetuoso con esos temas. Jim sí le pregunta a veces a mi hijo que si me ha visto hablar con alguien y si me puede mirar el teléfono”.