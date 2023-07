Jim Velásquez “dejó” a Alina Lozano: “ustedes tenían la razón”

Una de las relaciones más comentadas de la farándula en Colombia es la de Jim Velásquez y Alina Lozano. La pareja ha sido tendencia por la diferencia de edad, pues la actriz tiene 54 años, mientras que su novio, 24.

Alina Lozano le dio el sí a Jim Velásquez tras la propuesta de matrimonio en el programa Bravíssimo de City Tv. Fotografía por: Twitter

En redes sociales han recibido comentarios de todo tipo. Algunos de sus seguidores los han apoyado y felicitado por su relación, mientras que otros les han dejado fuertes críticas, afirmando que, supuestamente, no es un amor de verdad sino para conseguir seguidores.

¿Qué pasó con Alina Lozano y Jim Velásquez?

Alina y Jim se comprometieron hace unas semanas durante una emisión en vivo del programa Bravíssimo, de CityTV. La noticia también hizo eco a nivel internacional, pues han sido entrevistados en varios medios de comunicación.

Hace unas horas, la actriz, quien es muy activa en sus redes sociales, publicó un nuevo video titulado ‘Jim me dejó'.

“Amigos, tengo que reconocer con el dolor más grande de mi alma que ustedes tenían absolutamente toda la razón. ¿Por qué no escuché?, ¿por qué no paré a tiempo?, ¿por qué no dije alto?, ¿por qué no tomé ninguna medida? ¿por qué simplemente me enceguecí?”, comenzó diciendo.

Luego, agregó: “esas son las cosas que de pronto nos pasan a las mujeres maduras que quizá tenemos anhelos de que las cosas sean de otra forma y reconocer que ustedes tenían toda la razón es duro. A mí me duele mucho, me duele el alma, pero es así y es la verdad”.

Aunque en un principio se mostró muy seria, luego se pudo evidenciar que se trataba de una broma. “Jim efectivamente me dejó, me dejó sin leche para el desayuno ni para absolutamente nada”, puntualizó, mientras atrás apareció Jim con su cara llena de leche en polvo y preguntando si había más.

Críticas a Alina Lozano y Jim Velásquez por su relación

El video ya cuenta con más de 8.300 likes y múltiples comentarios. “Nunca les he creído ese cuento, actúan muy bien”, “me divierto mucho con sus ocurrencias”, “esa relación es únicamente para atraer seguidores”, “cambien el drama”, “no juegues con eso, la palabra tiene poder”.