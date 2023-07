Silvestre Dangond abrió un restaurante en Valledupar: “soy un guerrero”

Silvestre Dangond se ha consolidado como uno de los artistas vallenatos más sonados de los últimos años. Gracias a éxitos como Las locuras mías, Cásate conmigo, Niégame tres veces, Ya no me duele más, entre otros, el urumitero se ha dado a conocer a nivel nacional e internacional.

El Rubí, restaurante de Silvestre Dangond.

Pese al éxito de su carrera, en diciembre del año pasado el cantante vallenato anunció que se retiraría de los escenarios: “me duele decirlo, pero a partir del 14 de enero, chao familia. Volveré cuando me sienta diferente (...) No soy perfecto y ni lo quiero ser tampoco. Dediquen el tiempo a ustedes. Lo más fácil del mundo es hacer dinero, la salud no se recupera, ni la salud mental. No hay cosa que enferme más que el propio dinero tratando de buscarlo. Solamente me resta decirles: ánimo y muchísimas gracias por 20 años de vida artística porque me han apoyado y han estado conmigo siempre. No me quejo de nada”, dijo en medio de una presentación en el Festival Nacional de Compositores de San Juan del Cesar.

Silvestre Dangond: así es su nuevo restaurante ‘El Rubí’

Tras su retiro de los escenarios, Silvestre se dedicó a sacar adelante otros negocios que lo tienen muy feliz; uno de ellos es su nuevo restaurante ‘El Rubí’, ubicado en Valledupar, el cual fue inaugurado la noche del pasado martes 4 de julio. “Qué rico poder estar en el mundo del entretenimiento de una manera diferente que no sea cantando”, dijo el artista en entrevista con Vea.

El proyecto es liderado de la mano de su amigo, el chef Manuel Mendoza, quien será el encargado de cautivar a los comensales y fanáticos de Silvestre, con sus exquisitos platos. “Silvestre y yo somos amigos y desde hace rato estábamos ‘coqueteando’ para hacer este proyecto acá en Valledupar. En pandemia nos juntamos y hablamos mucho del tema y hoy es una realidad”, dijo el barranquillero.

Para el cantante, la creación de este restaurante es todo un reto y un orgullo, pues gracias al ejemplo de sus padres logró ser un hombre trabajador. “Mi mamá me enseñó a trabajar ella de lunes a viernes era secretaria y viajaba a Maicao a traer mercancía y llegaba los domingos en la noche y uno ayudaba a organizarle las cosas que ella traía. Desde muy niñito mi mamá me enseñó lo que era el trabajo, yo soy un guerrero con el trabajo a pesar que no estoy en el mundo hoy en día activo con la música, pues tengo otros proyectos que les estoy dando”.

El artista estuvo acompañado de su esposa Pieri Avendaño, su padre William José Dangond, su hermano Cayito Dangond, y amigos cercanos como Fabián Corrales y Wilfran Castrillo.