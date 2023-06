Marta Liliana Ruiz se va del país por su esposo: “ahorita estamos separados”

Con más de cuatro décadas de experiencia, Marta Liliana Ruiz se ha convertido en una de las actrices más queridas y talentosas del país. Además de haber participado en el Concurso Nacional de Belleza en 1982, ha hecho parte de importantes producciones como Enfermeras, El Capo, Señora Isabel, Niñas mal, Flor Salvaje, Mentiras perfectas, Dulce amor, entre otras.

La actriz Marta Liliana Ruiz dialogó con Vea y reveló que iniciará una nueva etapa en Estados Unidos. ¿Qué pasará con su vida en Colombia? Esto contó. Fotografía por: Artes Producciones

Aunque la actriz, quien superó el cáncer de lengua, lleva varios años sin un personaje en la televisión colombiana, sí ha estado con Caliente, caliente, el show de las menopáusicas, en el Teatro Belarte, desde hace ocho años junto a sus amigas y colegas Maru Yamayusa, María Irene Toro y Ana Cristina Botero.

En entrevista con Vea, habló de ese proyecto que le ha permitido una estabilidad laboral por tanto tiempo, pese a que en televisión no le ha salido nada. “Para mí ‘el show de las menopáusicas’ es uno de los trabajos que nació con una bendición, vamos a cumplir ocho años de trabajo ininterrumpido. Podemos decir que fuimos el único grupo que trabajó en la pandemia. Nosotros hacíamos funciones virtuales”.

¿Por qué Marta Liliana Ruiz se va del país?

La actriz lleva cuatro años de casada con Álex Peterson, quien actualmente está en Estados Unidos por una atractiva propuesta laboral que le salió. Este tiempo que lleva compartiendo su vida con su esposo, aunque no ha sido fácil, le ha dejado muchas enseñanzas. “Todas las relaciones son complicadas. Al principio adaptarse a vivir con una persona y más después de los 50 es complejo. Lo importante es vivir tranquilos y felices, la tranquilidad no se cambia por nada. Con él tengo paz”.

Actualmente, la actriz tomó la decisión de irse del país, no solo porque su esposo está allá, sino también porque ella no tiene un proyecto televisivo. Sin embargo, seguirá viniendo por su show de Caliente, caliente. “En este momento estamos separados, él está en Estados Unidos, yo estoy aquí esperando a que me salgan mis papeles, llevamos bastante tiempo en ese proceso, pero voy, lo visito, vengo, entonces estamos en mucha luna de miel. La idea es apenas tenga los papeles, poder estar con él, irme con mi hija y empezar a trabajar allá que ya hay proyectos andando. Voy a estar volviendo. Yo tengo acá mi familia y mi trabajo. Este año he estado allá dos meses, vuelvo, voy y con ganas de hacer cosas. Yo decía: ‘me voy a ir y qué va a pasar con mi trabajo’. Llegando allá tengo más propuestas que las que tengo acá, es esperar a que esté todo legal y poder ir y comenzar esta nueva etapa”, contó.

¿Cómo ha sido el matrimonio de Marta Liliana Ruiz con plena menopausia?

“A veces uno escucha que las mujeres dicen que con la menopausia se pierde el interés por la pareja, el interés sexual. Como yo estaba estrenando pareja no se había perdido ningún interés, estaba feliz y creo que la menopausia me llegó en uno de los momentos más bonitos de mi vida y Álex, mi esposo, me ayudó a sobrellevarla con todas las de la ley y ha sido una de las etapas más maravillosas, y si vamos a hablar de otra cosa, es una de las etapas más rentables, porque pocos actores dicen: ‘tengo un trabajo estable hace ocho años’ y nosotras las menopáusicas sí lo tenemos”, dijo la actriz.

Consejos para las mujeres con menopausia

Finalmente, la actriz aprovechó para enviarle un mensaje a todas las mujeres que están pasando por la etapa de la menopausia, que no saben cómo llevar su matrimonio y sus relaciones con sus hijos y demás personas cercanas. “Cada etapa hay que vivirla y hay que disfrutarla, la clave es vivir cada día sin temor y vivir como si fuera el último, ahí es donde uno puede vivir y disfrutar plenamente. La menopausia, el 80% son mitos, sí hace calor, a veces las hormonas le toman a uno del pelo, sí, pero igual pasa en la adolescencia. La característica es que como uno es grande uno ya sabe qué quiere y qué no quiere”.