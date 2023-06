Carlos Buelvas: comió de la basura y sufrió violencia y rechazo por ser ‘gay’

Por la televisión colombiana han pasado múltiples actores y actrices que han brillado por su trabajo; muchos de ellos se han alejado por diferentes razones, entre ellas, porque han querido buscar nuevas oportunidades en otros países. Tal es el caso de Carlos Arturo Buelvas, quien ha participado en importantes producciones como El señor de los cielos, Niñas mal, Niños ricos, pobres padres, Tu voz estéreo, entre otras.

¿Qué le pasó a Carlos Buelvas en Estados Unidos?

En una reciente entrevista con La Red, de Caracol Televisión, el actor abrió su corazón y recordó todos los inconvenientes que tuvo que vivir luego de dejar el país para perseguir su sueño americano.

De acuerdo con lo que relató, dejó Colombia por la falta de oportunidades para seguir apareciendo en la pantalla chica y se fue a México. “Después del covid el negocio cambió en México”, señaló.

Entre otras cosas, reveló que fue víctima de violencia intrafamiliar: “me caso en Atlanta y allá tuve un problema, fui víctima de violencia doméstica y mi esposo fue arrestado. Viví una de las navidades más amargas y oscuras de mi vida”, contó. Luego agregó: “empecé a tratar de pedir un Uber por el teléfono, me agarró el teléfono, lo tiró al piso y estos teléfonos nuevos cuando los mueven fuertemente arrojan un botón de emergencia y yo dije ‘esto es Dios, tengo que marcarlo’ y para ese momento, en que marco y llegó la Policía, ya me había golpeado”.

Aunque al principio todo parecía color de rosa, ese hombre no resultó ser lo que esperaba. “Empezamos como amigos, luego fuimos pareja, se portó bien conmigo la gran mayoría del tiempo, fue espléndido en muchos aspectos y súper generoso, al punto que nos casamos y después que nos casamos la situación cambió. Se volvió una persona agresiva con el tema de celos y el teléfono”, relató.

Actor Carlos Buelvas comió de la basura

Salió de Colombia y México buscando nuevas oportunidades en Estados Unidos; sin embargo, las cosas no le salieron como esperaba. “No tenía plata para pagar el cuarto”.

En la charla con el mencionado programa de entretenimiento, el artista reveló que su situación económica estaba tan mal que, incluso, tuvo que comer de la basura. En una oportunidad aprovechó que un niño botó una hamburguesa casi completa que la mamá le había comprado, y él la recogió: “él medio la ‘sopletea’ y la tira a la basura en su cajita feliz. Me tocó sacarla y que esa fuera mi única comida del día… También recogí las colillas (de los cigarrillos) y prenderlos, sabrá Dios quién los había desechado”.

Carlos Buelvas víctima de ‘bullying’ por ser gay

En una pasada entrevista con Buen día Colombia, el actor reveló que además de todo, también fue víctima de bullying por su condición sexual y esa fue una de las razones por las que su carrera en Colombia no pudo continuar. “Yo soy una persona que fue víctima de bullying por ser gay. Yo soy una persona que ha sido abusada por ser gay. Yo soy una persona que por ser gay se me cerraron muchas puertas en Colombia”.

Su manager era quien le contaba lo que muchos directores le decían sobre él. “Ella me decía, el problema es que te ves muy gay. O sea, yo no sé qué hacer contigo, los directores de casting me dicen: ‘es que te pedí el protagonista y llegó aquí una mariposa’. Y así fueron muchas veces que me dijeron que no. Yo siento que ese rechazo fractura tu confianza como artista. Entonces digamos que en un punto me fui a México”.